Экономист: мы не увидим доллар по 50 рублей
Продолжается начавшееся в конце сентября ослабление российской национальной валюты, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова.
По его словам, доллар и евро обновляют максимумы, пытаясь закрепиться выше психологической отметки в 60 рублей. Отмечается, что в ближайшее время ждать нового витка укрепления не стоит, если не произойдет чего-то неожиданного.
Приближение к очередному налоговому периоду влечет за собой рост предложения наличной валюты, что немного поддержит рубль. Локтюхов считает, что вряд ли будет курс ниже 58-60 рублей за доллар.
Сильнее всего российская национальная валюта может упасть к доллару и евро, если нерезиденты получат разрешение на продажу российских активов, конвертацию выручки в валюту и вывоз ее за границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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