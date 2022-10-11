Экономист: мы не увидим доллар по 50 рублей

По его словам, доллар и евро обновляют максимумы, пытаясь закрепиться выше психологической отметки в 60 рублей. Отмечается, что в ближайшее время ждать нового витка укрепления не стоит, если не произойдет чего-то неожиданного.

Приближение к очередному налоговому периоду влечет за собой рост предложения наличной валюты, что немного поддержит рубль. Локтюхов считает, что вряд ли будет курс ниже 58-60 рублей за доллар.

Сильнее всего российская национальная валюта может упасть к доллару и евро, если нерезиденты получат разрешение на продажу российских активов, конвертацию выручки в валюту и вывоз ее за границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

