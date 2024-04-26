Алсу извинилась за нечестную победу дочери в проекте «Голос»
Певица Алсу в интервью на Youtube-канале Натальи Подольской принесла извинения за нечестную победу своей дочери Микеллы в шоу «Голос.Дети» в 2019 году.
По её словам, она, «как и любая мама», хотела оказать помощь своему ребёнку и «воспользовалась своей известностью», но, вероятно, «не рассчитала».
«Так же, как другие мамы на проекте: у кого-то 10 тысяч подписчиков, у кого-то 50, у кого-то — 100... И каждый звонит своим родственникам, каждый всем говорит: голосуйте», — отметила Алсу.
Исполнительница также добавила, что поступила неправильно, поэтому хочет извиниться «и перед Микеллой, и перед всеми остальными».
Ранее Алсу призналась журналистке Ксении Собчак, что покупала голоса для своей дочери, отметив, что делала это в разрешенном каналом количестве, сообщает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Самые высокие зарплаты в РФ в апреле получали специалисты сферы IT и геодезисты
- Концентрация западных войск у границ Белоруссии и РФ достигла пика
- СМИ: Израиль выразил готовность смягчить требования к ХАМАС для прекращения огня
- FIA отказалась менять систему начисления очков в гонках «Формула 1»
- «Ночные Снайперы» представили мини-альбом «Live Ulyss 2024»
- Шохин: На закрытой встрече Путина с бизнесом обсуждалась деприватизация
- Рыбопромышленника Кана заочно приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство по найму
- Алсу извинилась за нечестную победу дочери в проекте «Голос»
- Два реактивных снаряда «Ольха» уничтожили над Белгородской областью
- В Оренбургской области уровень воды в реке Урал опустился ниже опасных значений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru