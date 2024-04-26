Алсу извинилась за нечестную победу дочери в проекте «Голос»

По её словам, она, «как и любая мама», хотела оказать помощь своему ребёнку и «воспользовалась своей известностью», но, вероятно, «не рассчитала».

«Так же, как другие мамы на проекте: у кого-то 10 тысяч подписчиков, у кого-то 50, у кого-то — 100... И каждый звонит своим родственникам, каждый всем говорит: голосуйте», — отметила Алсу.

Исполнительница также добавила, что поступила неправильно, поэтому хочет извиниться «и перед Микеллой, и перед всеми остальными».

Ранее Алсу призналась журналистке Ксении Собчак, что покупала голоса для своей дочери, отметив, что делала это в разрешенном каналом количестве, сообщает Ura.ru.