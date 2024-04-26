«Ночные Снайперы» представили мини-альбом «Live Ulyss 2024»
Группа «Ночные Снайперы» представила мини-альбом «Live Ulyss 2024». Релиз предваряет выход совершенно новой пластинки коллектива «Улисс».
Мини-альбом состоит из пяти исполненных вживую песен. Это треки «Бог ушёл», «Крысы», «Соловьи», «Улисс» и «Нужен один». Некоторые из них уже знакомы любителям группы.
«Начинаем играть новые песни на концертах», - написала лидер Ночных Снайперов Диана Арбенина, которая также опубликовала видеоверсию «Live Ulyss 2024» на своём YouTube-канале.
Ранее «НАШЕ Радио» объявило победителей XVII ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина». Выступление Дианы Арбениной и «Ночных Снайперов» на стадионе «Спартак» 8 июля 2023 года победило в номинации «Концерт», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru