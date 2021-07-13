Ничья заслуга. Эксперт опроверг избавление России от «нефтяной иглы»
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что снижение доли нефтегазового сектора в российском бюджете не является следствием роста других секторов экономики.
Доля нефтегазового сектора в ВВП России по итогам 2020 года составила 15,2%, подсчитал Росстат. При этом год назад эта величина составляла 19,2%. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что снижение этого показателя ни в коем случае не говорит, что Россия слезает с нефтяной иглы.
«Когда мы говорили про нефтяную иглу, мы имели в виду не долю в ВВП России, а долю в бюджете. Под нефтяной иглой подразумевалось, что нефтегазовые доходы составляли около половины всего федерального бюджета. Сейчас эта величина ниже сорока процентов. Никто про долю ВВП никогда не говорил. ВВП это абстрактная величина, и для наших граждан эта величина не особо понятна. Будет нефтяная доля в ВВП 15 или 30 процентов, к большинству граждан это не имеет никакого отношения, потому что важна налоговая составляющая. Важна система распределения национального богатства, а сам по себе объем ВВП скорее важен для статистики, сравнивающие страны между собой. Больше половины россиян даже не знают, сколько он составляет», - заявил Пикин.
Говоря о доле нефтегазовых доходов в бюджете, директор Фонда энергетического развития отметил, что она снижается, но отнюдь не благодаря развитию других отраслей экономики.
«Сейчас нефтегазовые доходы уже несколько лет находится на уровне сорока процентов от бюджета. Но это не благодаря тому, что у нас какие-то отрасли экономики сильно развиты. А потому что мы выполняем соглашение «Т Плюс», то есть, мы физически снизили объемы транспорта нефти, также в прошлом году снизились объемы и продажи газа за рубеж из-за всемирной пандемии и цены на энергоносители тоже падали – в 2020 году был самый низкий уровень за все годы. Благодаря этим факторам: объемы, помноженные на цену – доля в бюджете стала еще меньше. При том, что курс национальной валюты в прошлом году более менее был стабильным, и не было суперскачков. Полтора года назад доллар стоил еще дешевле, притом, что цена на нефть была сопоставимой с сегодняшними ценами», - подчеркнул эксперт.
Заместитель начальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павел Максимов заявил, что доля нефти в сумме всех произведенных товаров и услуг была подсчитана впервые. При этом профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов уверен, что подсчеты по выбранной методологии произведены верно, передает РБК.
Эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко рассказала о показателях разных стран в этой области. Так, в США доля нефти и газа в ВВП составляет 8%, в Саудовской Аравии – 50%, в Норвегии – 14%, в Канаде – около 10%.
Ранее экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что россияне ничего не получат от высокой цены на нефть.
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