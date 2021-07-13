Росстат впервые оценил долю нефтегазового сектора в ВВП России

Многим кажется, что доля нефтегазового сектора в ВВП страны приближается к отметке в 60%, но это лишь вопрос восприятия, который обусловлен долей углеводородов в экспорте России.

Эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко рассказала о межстрановых показателях в этой области. Так, в США доля нефти и газа в ВВП составляет 8%, в Саудовской Аравии – 50%, в Норвегии – 14%, в Канаде – около 10%.

Ранее Министерство экономического развития пересмотрело в позитивную сторону оценку роста валового внутреннего продукта России в 2021 году. Теперь ведомство прогнозирует рост ВВП на 3,8% вместо 2,9%.

