Росстат впервые оценил долю нефтегазового сектора в ВВП России

Росстат впервые рассчитал долю нефти и газа в российском ВВП, по итогам 2020 года она составила 15,2%. Об этом сообщил заместитель начальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павел Максимов.

Отмечается, что доля нефтегазового сектора снизилась с 19,2% годом ранее, подобный расчет произведен впервые.

Профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов уверен, что подсчеты по выбранной методологии произведены верно, передает РБК.

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Многим кажется, что доля нефтегазового сектора в ВВП страны приближается к отметке в 60%, но это лишь вопрос восприятия, который обусловлен долей углеводородов в экспорте России.

Эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко рассказала о межстрановых показателях в этой области. Так, в США доля нефти и газа в ВВП составляет 8%, в Саудовской Аравии – 50%, в Норвегии – 14%, в Канаде – около 10%.

Ранее Министерство экономического развития пересмотрело в позитивную сторону оценку роста валового внутреннего продукта России в 2021 году. Теперь ведомство прогнозирует рост ВВП на 3,8% вместо 2,9%.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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