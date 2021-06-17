Россиянам предрекли кризис на топливном рынке и дефицит бензина
Член ТПП Рустам Танкаев рассказал НСН о последствиях, к которым приведет административное регулирование цен на топливном рынке.
На фоне подорожания топлива в российском правительстве заговорили о возможности возобновления соглашений с нефтекомпаниями о заморозке оптовых цен. Мера уже вводилась в 2018 году, однако вместе с ней был принят демпферный механизм. Предполагалось, что он исключит необходимость регулирования цен в ручном режиме.
Если власти решат вернуться к практике ценовых соглашений, для нефтяников это будет означать дополнительные потери от сдерживания цен, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.
«Тот угол, в который правительство загнало российскую нефтеперерабаботку, - это фактически полная остановка развития и, в конечном итоге, деградация нефтеперерабабывающей промышленности и кризис на рынке бензина, дизтоплива и других нефтепродуктов. Наше правительство этого не понимает и продолжает давить на рычаги административного управления. Но тогда ему надо перейти к распределительной экономике, к советской модели и жить уже совсем по другим законам. В рыночной экономике то, что делает правительство, - невозможная стратегия развития. Не очень понимаю, что за люди этим руководят, потому что до такой степени не понимать законы экономики могут только люди, которые к экономике никакого отношения не имеют», - считает член ТПП.
Вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство поручило Минэнерго рассмотреть «целесообразность» заключения соглашений с нефтекомпаниями о заморозке цен, пишет «Коммерсант». Среди других возможных мер Новак упомянул ограничение экспорта бензина.
Танкаев напомнил, что в России уже более двух лет работает административное регулирование цен на бензин и дизтопливо. По его словам, ничего хорошего для нефтеперерабатывающей промышленности России это не дало.
«Свернуто большинство программ реконструкции нефтеперерабатывающих заводов, независимые НПЗ находятся или в стадии банкротства, или обанкрочены. Новые жизненно важные для страны объекты не строятся. Например, Восточная нефтехимическая компания, которая на Дальнем Востоке должна была решить проблему с топливом. Получить кредитные деньги под проект, который никогда не окупится, невозможно. Никакие демпферы и никакие другие искусственные ходули, которые приделывают к этому уродцу, никогда никого не спасут», - уверен Танкаев.
Фактически ситуацию спасает только то, что большая часть нефтепереработки принадлежит госкомпаниям.
«Нефтепереработчикам можно приказать, и они повышают объемы производства бензина и дизтоплива, несмотря на то, что торговля этими товарами планово убыточная. Правительство, создав эту абсолютно невозможную ситуацию, придумало демпфер, который должен компенсировать потери нефтепереработчикам. Но этот демпфер не работает. Даже если предположить, что он работал бы, никак на ситуацию с кредитованием нового строительства он повлиять не может: такого рода механизмы банком не учитываются. Поэтому ситуация с развитием нефтеперерабабывающей промышленности как была невозможной, так и остается», - подчеркнул собеседник НСН.
Административное управление оптовыми и розничными ценами на топливном рынке, по мнению Танкаева, неминуемо приведет к кризису и дефициту бензина.
«После распада СССР было четыре таких кризиса. Они были возможны, потому что экономика была все-таки рыночной. Сейчас в области нефтепереработки никаких следов рыночной экономики даже близко нет, с 1 января 2019 года она просто ликвидирована. Поэтому можно принимать любые решения, «велеть», чтобы море перестало волноваться. Был библейский персонаж, который велел высечь море. Наше правительство пытается высечь рыночную экономику в надежде, что она вернется в советские времена. Я жил в Советском Союзе и хочу напомнить, что люди в 6 утра вставали в очередь за бензином и стояли по 8 часов. Цены были очень низкие, только бензина не было. А спекулянты, несовершеннолетние мальчишки, с задней двери торговали бензином по десятикратной цене. Мы к тому и идем сейчас», - заключил эксперт.
По словам Танкаева, сейчас отмечается некоторое восстановление экономики после кризиса, связанного с пандемией, растет потребление нефтепродуктов. Однако нефтеперерабабывающая промышленность, которая фактически заблокирована, отвечать на такие вызовы рынка нефтепродуктов не может.
К ограничению розничных и мелкооптовых цен в 2018 году прибегало правительство, где отрасль курировал вице-премьер Дмитрий Козак. Затем был введен демпфер — механизм, который позволяет частично покрывать разницу между внутренней и экспортной оптовой ценой за счет бюджета. В 2019 году власти официально отменили соглашения.
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