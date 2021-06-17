Россиянам предрекли кризис на топливном рынке и дефицит бензина

На фоне подорожания топлива в российском правительстве заговорили о возможности возобновления соглашений с нефтекомпаниями о заморозке оптовых цен. Мера уже вводилась в 2018 году, однако вместе с ней был принят демпферный механизм. Предполагалось, что он исключит необходимость регулирования цен в ручном режиме.

Если власти решат вернуться к практике ценовых соглашений, для нефтяников это будет означать дополнительные потери от сдерживания цен, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.

«Тот угол, в который правительство загнало российскую нефтеперерабаботку, - это фактически полная остановка развития и, в конечном итоге, деградация нефтеперерабабывающей промышленности и кризис на рынке бензина, дизтоплива и других нефтепродуктов. Наше правительство этого не понимает и продолжает давить на рычаги административного управления. Но тогда ему надо перейти к распределительной экономике, к советской модели и жить уже совсем по другим законам. В рыночной экономике то, что делает правительство, - невозможная стратегия развития. Не очень понимаю, что за люди этим руководят, потому что до такой степени не понимать законы экономики могут только люди, которые к экономике никакого отношения не имеют», - считает член ТПП.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство поручило Минэнерго рассмотреть «целесообразность» заключения соглашений с нефтекомпаниями о заморозке цен, пишет «Коммерсант». Среди других возможных мер Новак упомянул ограничение экспорта бензина.