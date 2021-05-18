Экономист объяснил «запредельно» дорогую электроэнергию в РФ по сравнению с США

Цена электроэнергии для оптовых потребителей в ближайшие два года резко вырастет. К такому выводу пришел «Совет рынка» (регулятор энергорынков), ранее обновивший прогноз до 2025 года по запросу Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Жуковский объяснил, что эта тенденция продолжается все последнее десятилетие и назвал причины, по которым ситуация в ближайшее время не поменяется.

«Ситуация очень тяжелая и связана она с тем, что у нас сверхвысокий уровень монополизации и олигополизации экономики, высокая централизация и капитализация капитала. У нас практически нет конкуренции в этих секторах. Плюс у нас крайне высокие налоги. Но даже в этой ситуации с той сильной девальвацией рубля, которая прошла за последние несколько лет, мы видим, что даже по обменному курсу Центробанка, электричество стоит запредельно дорого. К сожалению, цены и дальше будут расти. У нас естественные и псевдоестественные монополии экспортеров сырья являются не только главными экономическими субъектами, но и ключевыми политическими игроками. Они ставят своих министров и замминистров, они влияют на политику Кремля и правительства, причем как внешнюю, так и внутреннюю. И именно в их интересах будут повышаться цены на сырье внутри страны, в том числе и на электроэнергию», - уверен Жуковский.

По его мнению, такая ситуация «убивает внутреннее производство, душит товаропроизводителей, убивает все, что не связано с экспортом сырья, блокирует технологическое развитие, консервирует научно-техническую отсталость».