Экономист объяснил «запредельно» дорогую электроэнергию в РФ по сравнению с США
Электричество для промышленности в России дороже, чем в США даже на на 20%, а в три раза, заявил Владислав Жуковский.
В прошлом году цена на электроэнергию для промышленности в России оказалась выше, чем в США и некоторых странах Европейского союза. Об этом говорится в исследовании «Сообщества потребителей энергии». Член президиума Столыпинского клуба экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил эту информацию, уточнив, что официальную цену на электроэнергию в России корректнее умножать еще на три.
«По официальной статистике цены на электроэнергию для промышленности в России обогнали американские еще в 19 году, и с тех пор этот разрыв увеличивается. Если в 2019 году цены российские за киловатт/час для потребителей, которые подключены на высоком уровне напряжения к региональным распределительным сетям, были на 5% выше, чем в Америке, то в 2020 году уже на 10%, а в этом году – будет выше на 15-20%. Даже по текущему обменному курсу, наша "электричка" уже дороже, чем в Испании, Финляндии и Франции. У нас примерно 7,3 цента за киловатт/час. В Испании – 7,2, в Финляндии – 7,19, во Франции – 6,9. Мы уже догоняем Италию (7,8) и Швецию (7,9). Но надо понимать одну очень простую вещь: более корректно будет считать не по нынешнему обменному курсу, который публикует Центробанк. Для международных сопоставлений нужно использовать курс по паритету покупательной способности. Даже по оценке Центрального банка, а также Всемирного банка, МВФ, курс по паритету покупательной способности примерно в три раза ниже, чем официальный обменный курс. Получается, что в пересчете на "международные доллары" электричество в России уже стоит в три раза выше, чем в Америке, и в два раза выше, чем в Европе», - рассказал аналитик.
Цена электроэнергии для оптовых потребителей в ближайшие два года резко вырастет. К такому выводу пришел «Совет рынка» (регулятор энергорынков), ранее обновивший прогноз до 2025 года по запросу Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Жуковский объяснил, что эта тенденция продолжается все последнее десятилетие и назвал причины, по которым ситуация в ближайшее время не поменяется.
«Ситуация очень тяжелая и связана она с тем, что у нас сверхвысокий уровень монополизации и олигополизации экономики, высокая централизация и капитализация капитала. У нас практически нет конкуренции в этих секторах. Плюс у нас крайне высокие налоги. Но даже в этой ситуации с той сильной девальвацией рубля, которая прошла за последние несколько лет, мы видим, что даже по обменному курсу Центробанка, электричество стоит запредельно дорого. К сожалению, цены и дальше будут расти. У нас естественные и псевдоестественные монополии экспортеров сырья являются не только главными экономическими субъектами, но и ключевыми политическими игроками. Они ставят своих министров и замминистров, они влияют на политику Кремля и правительства, причем как внешнюю, так и внутреннюю. И именно в их интересах будут повышаться цены на сырье внутри страны, в том числе и на электроэнергию», - уверен Жуковский.
По его мнению, такая ситуация «убивает внутреннее производство, душит товаропроизводителей, убивает все, что не связано с экспортом сырья, блокирует технологическое развитие, консервирует научно-техническую отсталость».
Авторы исследования «Сообщества потребителей энергии» пришли к выводу, что в Европе и США цены на электроэнергию для оптовых потребителей за время пандемии упали. У нас же, несмотря на падение общего потребления, росли. Жуковский объяснил, почему в России так регулируют цены.
«У нас главный приоритет - собрать деньги с населения и бизнеса и пополнить кубышку, поэтому у нас очень высокая доля налогов в себестоимости товаров, в том числе электроносителей и электроэнергии. И с другой стороны, в случае, если происходит шоковая девальвация сырья, становится банально выгодно гнать за рубеж сырье и продавать его там, получая доходы. В итоге производители повышают внутренние цены», - считает эксперт.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, что Россия готова к полному прекращению экспорта электроэнергии в Прибалтику.
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