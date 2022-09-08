Экс-министр экономики Нечаев: Россия обречена получать доллары

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью РБК заявил, что доллар в России больше не нужен. По словам чиновника, он поддерживает тех экспертов, которые считают, что нет необходимости копить активы в этой валюте. В качестве альтернативы Моисеев предложил валюты дружественных стран. Нечаев считает, что Россия не сможет отказаться от доллара, что и подтвердил переход на рубли в оплате за газ.

«Подобные заявления можно объяснить чисто политически – идет конфронтация с Западом, но Россия экспортоориентированная страна, а весь мир торгует в долларах, евро. Многие рынки очень конкуренты. Если еще по газу можно было провести этот странный эксперимент с переводом на оплату в рублях, да и то, условно, платили-то в евро, конвертируя в рубли через Газпромбанк, то по остальным позициям покупатели найдут новых поставщиков. Рынки легко потерять, а покупателям платить России в юанях, тенге, вряд ли интересно. Потому при такой ориентации экономики Россия просто обречена на получение долларов», - сказал Нечаев.