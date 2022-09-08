Экс-министр экономики Нечаев: Россия обречена получать доллары
Платить России в юанях, тенге или другой валюте за ресурсы покупателям неинтересно, они просто найдут других поставщиков, сказал НСН доктор экономических наук Андрей Нечаев.
Россия – экспортоориентированная страна и просто обречена на то, чтобы получать доллары за свои товары и ресурсы. Рынки легко потерять, ведь покупателям неинтересно расплачиваться в юанях или тенге, высказал мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр экономики России Андрей Нечаев .
Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью РБК заявил, что доллар в России больше не нужен. По словам чиновника, он поддерживает тех экспертов, которые считают, что нет необходимости копить активы в этой валюте. В качестве альтернативы Моисеев предложил валюты дружественных стран. Нечаев считает, что Россия не сможет отказаться от доллара, что и подтвердил переход на рубли в оплате за газ.
«Подобные заявления можно объяснить чисто политически – идет конфронтация с Западом, но Россия экспортоориентированная страна, а весь мир торгует в долларах, евро. Многие рынки очень конкуренты. Если еще по газу можно было провести этот странный эксперимент с переводом на оплату в рублях, да и то, условно, платили-то в евро, конвертируя в рубли через Газпромбанк, то по остальным позициям покупатели найдут новых поставщиков. Рынки легко потерять, а покупателям платить России в юанях, тенге, вряд ли интересно. Потому при такой ориентации экономики Россия просто обречена на получение долларов», - сказал Нечаев.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что при таком раскладе нужно снимать валютные ограничения, которые были введены в ответ на санкции Запада.
«К примеру, снять валютные ограничения на экспорт капитала, либо разрешить гражданам неограниченно покупать и выводить валюту, получать наличные. Что касается накоплений, то я бы советовал не торопиться избавляться от доллара. Бюджет сильно зависит от доходов экспортеров, поэтому с учетом валютных интервенций в валюту дружественных стран, это будет отражаться на курсе доллара. Скорее всего доллар укрепится и, если избавляться от него, то надо подождать, когда он будет дороже. Либо перевести накопления на зарубежные счета, если они есть», - посоветовал Нечаев.
Он также не видит смысла переводить накопления в другие валюты.
«Юань тесно привязан к доллару, что касается остальных валют – не знаю. Турецкая лира испытывает гигантские колебания, но вопрос в другом: а что бизнесу или россиянам делать с рупиями?», - задался вопросом Нечаев.
Ранее финансист Евгений Коган в эфире НСН заявил, что в связи с текущей обстановкой российские вкладчики не могут быть полностью спокойными за свои накопления в долларах или евро — слишком высок риск их конфискации или заморозки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+50 618 / сут.
Умерли
385 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+50 293 / сут.
- Bloomberg: Блинкен и Кулеба встретились в Киеве
- СМИ: состояние здоровья британской королевы Елизаветы II ухудшилось
- Кудрин назвал главную слабость российской экономики
- СМИ: Взрыв прогремел в квартире на северо-западе Москвы
- Норвегия поставит на Украину 160 реактивных ракет
- Система ПВО сбила две ракеты над Белгородом
- Мишустин заявил о росте нефтегазовых доходов РФ
- СМИ: Блинкен неожиданно приехал в Киев
- Минувшее лето в Европе стало самым жарким в истории
- В России зафиксировали второй случай оспы обезьян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru