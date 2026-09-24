Роспотребнадзор нашел нарушения в составе детских смесей «Нестле Россия»

Роспотребнадзор выявил нарушения состава по физико-химическим показателям в детских смесях компании «Нестле Россия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.

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В частности, специалисты обнаружили, что в сухой смеси NESTOGEN 1 состав не соответствовал заявленному. Фактическое содержание витамина А оказалось почти вчетверо меньше указанного, витамина Е - в два раза меньше. Кроме того, было занижено содержание йода и превышено содержание жирных кислот. Аналогичные нарушения выявили в смеси NESTOGEN 2.

Роспотребнадзор вынес предостережение и рекомендовал усилить контроль за продукцией.

Ранее ведомство по итогам лабораторной проверки обнаружило бактерии группы кишечной палочки в шаурме производства ООО «Кейтеринг Технолоджи».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ПродуктыРоспотребнадзор

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