Роспотребнадзор нашел нарушения в составе детских смесей «Нестле Россия»
Роспотребнадзор выявил нарушения состава по физико-химическим показателям в детских смесях компании «Нестле Россия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.
В частности, специалисты обнаружили, что в сухой смеси NESTOGEN 1 состав не соответствовал заявленному. Фактическое содержание витамина А оказалось почти вчетверо меньше указанного, витамина Е - в два раза меньше. Кроме того, было занижено содержание йода и превышено содержание жирных кислот. Аналогичные нарушения выявили в смеси NESTOGEN 2.
Роспотребнадзор вынес предостережение и рекомендовал усилить контроль за продукцией.
Ранее ведомство по итогам лабораторной проверки обнаружило бактерии группы кишечной палочки в шаурме производства ООО «Кейтеринг Технолоджи».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ВС России взяли под контроль еще четыре населенных пункта
- Песков заявил о наличии договоренности о визите Пашиняна в Россию
- В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений, девять из них погибли
- Роспотребнадзор нашел нарушения в составе детских смесей «Нестле Россия»
- Сценарий из «Матрицы»: Эксперты предупредили о возможности ИИ взломать «Госуслуги»
- Минфин: На развитие образования направят более 320 млрд рублей
- СМИ: Отец хоккеиста «Питтсбурга» Кузьменко погиб после нападения медведя
- В Кремле высказались о возможных перестановках в кабмине
- Страховые пенсии в России в 2027 году будут повышены дважды
- Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер стал отцом