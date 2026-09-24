Роспотребнадзор нашел нарушения в составе детских смесей «Нестле Россия»

В частности, специалисты обнаружили, что в сухой смеси NESTOGEN 1 состав не соответствовал заявленному. Фактическое содержание витамина А оказалось почти вчетверо меньше указанного, витамина Е - в два раза меньше. Кроме того, было занижено содержание йода и превышено содержание жирных кислот. Аналогичные нарушения выявили в смеси NESTOGEN 2.

Роспотребнадзор вынес предостережение и рекомендовал усилить контроль за продукцией.

Ранее ведомство по итогам лабораторной проверки обнаружило бактерии группы кишечной палочки в шаурме производства ООО «Кейтеринг Технолоджи».

