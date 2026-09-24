Минфин: На развитие образования направят более 320 млрд рублей
Свыше 320 млрд рублей планируют направить на развитие образования в России. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Средства предусмотрены проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы.
«Более 105 млрд рублей планируется направить на строительство 150 школ к 2030 году. На ремонт детских садов предусмотрено более 47 млрд рублей, на строительство новых учреждений – еще 25,7 млрд рублей», - указали в министерстве.
Кроме того, на ремонт общежитий университетов выделят около 80 млрд рублей, техникумов – 65 млрд рублей.
Ранее в Минфине рассказали, что в 2027 году в РФ планируют дважды повысить страховые пенсии.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ВС России взяли под контроль еще четыре населенных пункта
- Песков заявил о наличии договоренности о визите Пашиняна в Россию
- В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений, девять из них погибли
- Роспотребнадзор нашел нарушения в составе детских смесей «Нестле Россия»
- Сценарий из «Матрицы»: Эксперты предупредили о возможности ИИ взломать «Госуслуги»
- Минфин: На развитие образования направят более 320 млрд рублей
- СМИ: Отец хоккеиста «Питтсбурга» Кузьменко погиб после нападения медведя
- В Кремле высказались о возможных перестановках в кабмине
- Страховые пенсии в России в 2027 году будут повышены дважды
- Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер стал отцом