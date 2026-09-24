Минфин: На развитие образования направят более 320 млрд рублей

Свыше 320 млрд рублей планируют направить на развитие образования в России. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Средства предусмотрены проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы.

«Более 105 млрд рублей планируется направить на строительство 150 школ к 2030 году. На ремонт детских садов предусмотрено более 47 млрд рублей, на строительство новых учреждений – еще 25,7 млрд рублей», - указали в министерстве.

Кроме того, на ремонт общежитий университетов выделят около 80 млрд рублей, техникумов – 65 млрд рублей.

Ранее в Минфине рассказали, что в 2027 году в РФ планируют дважды повысить страховые пенсии.

