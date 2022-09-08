Минфин назвал валюты вместо доллара и евро

По его словам, наиболее предпочтительны китайский юань и дихарм. Отмечается, что иностранная валюта для распространения ее в обороте страны должна обладать такими свойствами, как курсовая стабильность, ликвидность.

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, доллар теряет свои позиции в мире по ряду причин. По его словам, каждой мировой валюте отводится около ста лет.

