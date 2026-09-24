Искусственный интеллект (ИИ) — мощное и опасное для человечества оружие, учитывая темпы его развития. Если его не контролировать, он сможет не только раскрывать данные пользователей, но и проникать в любые системы, в том числе государственные, заявил НСН специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что ИИ-агент OpenAI взломал сайт государственной службы медстрахованияа, передает The Guardian. Нейросеть «получила доступ как к публичным, так и к закрытым файлам». Агент смог получить доступ к неконфиденциальной медицинской статистике, а также к данным о государственных расходах на здравоохранение.

Нейросети действуют по заданию человека, но способны обойти ограничения и цензуру разработчиков, рассказал Вакулин.

«Невозможно, чтобы нейросеть самостоятельно проскальзывала и заходила в государственные системы. Поэтому ИИ необходимо цензурировать, но не по политическим мотивам, а именно с точки зрения безопасности самих граждан. Поскольку ИИ — это оружие достаточно мощное уже сейчас, и оно не перестает развиваться. Это как маленький ребенок, только с гиперактивной скоростью развития. ИИ может легко обойти цензуру, которая устанавливается разработчиками, потому что нейросеть — это не просто какой-то скрипт, а голова, которая думает. В будущем, если этим не заняться серьезно, это может привести к сценарию из фильма "Матрица"», — сказал он.