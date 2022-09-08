Финансист Коган предупредил о рисках хранения вкладов в иностранной валюте

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев отметил, что доллар в России больше не нужен. По словам чиновника, он поддерживает тех экспертов, которые считают, что нет необходимости копить активы в этой валюте. В качестве альтернативы Моисеев предложил валюты дружественных стран. Коган высказал более осторожную позицию.

«На мой взгляд, этот вопрос надо ставить немного по-другому. Нужно чётко разграничивать понятия «можно» и «нужно». Не то, чтобы доллары, евро, швейцарские франки не нужны, мы просто не можем хранить накопления в этих валютах из-за большого числа рисков в свете последних, прямо скажем, невесёлых событий. Слишком высоки шансы, что эти вложения будут конфискованы, заморожены и так далее», — сказал Коган.

По словам финансиста, и при хранении сбережений в валютах дружественных России стран есть определённые риски и неудобства.

«Всё было бы здорово, но существуют определённые нюансы, затрудняющие работу с дружественными валютами. К примеру, сегодня объём вложений в юанях уже превышает 100 млрд долларов. Это много. При этом юань нельзя назвать свободно конвертируемой валютой, ведь для того, чтобы производить какие-либо операции, по идее требуется согласование с китайскими властями. Что же касается предложения держать накопления в дирхамах и в рупиях, следует помнить, что дирхамы — не самая ликвидная валюта, хотя и привязана к курсу доллара. Его можно считать прокси-долларом. Рупия — хорошая валюта, но она волатильная, может как упасть, так и вырасти. Свои плюсы и минусы есть у каждой из валют, к каждой из них имеются вопросы. То, что говорит Моисеев, в принципе, логично, но нас просто загнали в такие рамки, что сегодня другого выхода нет», — подчеркнул собеседник НСН.

Также Коган отметил, что нельзя дать универсальный совет вкладчикам, во что сейчас можно инвестировать накопления.

«Здесь не может быть однозначного ответа. Многое зависит от ваших конкретных предпочтений, потребностей, возраста. Есть резон вкладываться как в российские, так и в иностранные инструменты», — заключил финансист.

Ранее Министерство финансов РФ предложило дать россиянам, имеющим пенсионные накопления, право инвестировать средства по своему выбору.

