Экономист предложил меры по существенному увеличению доходов россиян

Власти обещают россиянам рост реальных зарплат в 2020 году. В интервью «Российской газете» министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что рост должен составить 130%. По его словам, работники бюджетного сектора экономики также вправе ожидать повышения оплаты труда, но на какую именно величину, министр не уточнил.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что у властей есть реальные механизмы повысить и зарплаты, и уровень жизни россиян, но пока обещанный рост находится в рамках статической погрешности.

«Власти пытаются ответить на запросы общества. Информация, что экономика развивается, как и импортозамещение растет появляется регулярно. Теперь люди пытаются понять, что это касается и их. Уровень достатка россиян упал с 2013 года, пока позитивных изменений с тех пор не было. Необходимо удаление НДС из тарифов ЖКХ, создание рабочих мест в бюджетной сфере, очень близкие зарплаты по регионам. Вот эти мероприятия могли бы дать сигналы по повышению оплаты труда в регионах, но их пока правительство некоторым образом избегает», - считает собеседник НСН.

Министр Топилин сообщил, что реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) по итогам 2020 года вырастут на 1,5%. С 2014 по 2018 годы этот показатель снижался. В конце 2018-го Росстат пересмотрел методику расчета, после оказалось, что рост составил 0,1%. По итогам девяти месяцев минувшего года показатель увеличился до 0,8%.