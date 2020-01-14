Экономист предложил меры по существенному увеличению доходов россиян
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества заявил НСН, что у правительства есть шанс повысить уровень жизни россиян, но реализовать его власти не хотят.
Власти обещают россиянам рост реальных зарплат в 2020 году. В интервью «Российской газете» министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что рост должен составить 130%. По его словам, работники бюджетного сектора экономики также вправе ожидать повышения оплаты труда, но на какую именно величину, министр не уточнил.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что у властей есть реальные механизмы повысить и зарплаты, и уровень жизни россиян, но пока обещанный рост находится в рамках статической погрешности.
«Власти пытаются ответить на запросы общества. Информация, что экономика развивается, как и импортозамещение растет появляется регулярно. Теперь люди пытаются понять, что это касается и их. Уровень достатка россиян упал с 2013 года, пока позитивных изменений с тех пор не было. Необходимо удаление НДС из тарифов ЖКХ, создание рабочих мест в бюджетной сфере, очень близкие зарплаты по регионам. Вот эти мероприятия могли бы дать сигналы по повышению оплаты труда в регионах, но их пока правительство некоторым образом избегает», - считает собеседник НСН.
Министр Топилин сообщил, что реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) по итогам 2020 года вырастут на 1,5%. С 2014 по 2018 годы этот показатель снижался. В конце 2018-го Росстат пересмотрел методику расчета, после оказалось, что рост составил 0,1%. По итогам девяти месяцев минувшего года показатель увеличился до 0,8%.
«Рост реальных доходов мог бы быть выше, но нужно менять подход. Полезно бы решить проблему налогов для домашних хозяйств, нужно, чтобы не облагались доходы ниже 50 тысяч рублей. Нужно убрать 13% налог, снижать социальные отчисления. Но это бюджетные инициативы, связанные с расходами. Но у нас считается, что все поправится само, а эффекта от такой позиции, конечно, нет», - резюмировал Василий Колташов.
Подводя итоги 2019 года, президент России Владимир Путин на встрече с правительством заявил, что рост доходов россиян является первостепенной задачей. Глава государства добавил, что нужно улучать не только экономические показатели, но и уровень жизни граждан.
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