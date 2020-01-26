Экономисты одобрили совет Грефа хранить деньги в рублях

26 января 202015:03
Ольга Болдырева

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН подтвердил привлекательность рубля для небольших сбережений россиян.

На сeгодняшний дeнь сбeрeжeния лучшe хранить в рублях. Такоe мнeниe высказал глава Сбeрбанка Гeрман Грeф в эфирe программы «Вeсти нeдeли» на тeлeканалe «Россия 1».

По словам главы Сбeрбанка, рубль являeтся достаточно стабильной валютой. Грeф отмeтил, что большую часть своих сбeрeжeний он хранит имeнно в национальной валютe. Однако он всe жe добавил, что у нeго eсть накоплeния как в долларах, так и в eвро.

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Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН пояснил, с чем связана привлекательность рубля для выбора валюты, в которой россиянам лучше хранить свои накопления.

«Вне всякого сомнения, небольшие суммы – до одного миллиона – россиянам стоит хранить в рублях. Рубль объективно, особенно в силу новой политики Центрального банка России, оказывается наиболее привлекательным, чтобы хранить, сберегать денежные средства. Границы колебаний рубля уже видны и понятны – в пределах 60-70 рублей за доллар. Конечно, изменения зависят от цен на нефть», - отметил эксперт.

Экономист порекомендовал жителям страны, у которых есть накопления более миллиона рублей, озаботиться выбором финансовых инструментов и валюты для сохранения и приумножения сбережений.

«Для больших сумм стоит искать другие инструменты. Может быть, пока это доллар. Но недолго, потому что не известно, что с ним будет в конце года, когда закончатся выборы в США. Евро, китайский юань не подходят, британский фунт, японская йена не годятся совсем. И швейцарская валюта тоже мало предсказуема», - рассказал собеседник НСН.

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Василий Колташов отметил, что доллар по-прежнему остается основной мировой валютой.

«С полной уверенностью можно сказать, что в ближайшие 12 месяцев в мире очень-очень многие будут продолжать пользоваться долларами, включая того же Германа Грефа, который советует россиянам рубли», - заявил экономист.

Ранее член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал о том, какие изменения ждут курс рубля в этом году. Он заверил, что ждать сильного скачка рубля в этом году не стоит.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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