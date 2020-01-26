Экономисты одобрили совет Грефа хранить деньги в рублях

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН пояснил, с чем связана привлекательность рубля для выбора валюты, в которой россиянам лучше хранить свои накопления.

«Вне всякого сомнения, небольшие суммы – до одного миллиона – россиянам стоит хранить в рублях. Рубль объективно, особенно в силу новой политики Центрального банка России, оказывается наиболее привлекательным, чтобы хранить, сберегать денежные средства. Границы колебаний рубля уже видны и понятны – в пределах 60-70 рублей за доллар. Конечно, изменения зависят от цен на нефть», - отметил эксперт.

Экономист порекомендовал жителям страны, у которых есть накопления более миллиона рублей, озаботиться выбором финансовых инструментов и валюты для сохранения и приумножения сбережений.

«Для больших сумм стоит искать другие инструменты. Может быть, пока это доллар. Но недолго, потому что не известно, что с ним будет в конце года, когда закончатся выборы в США. Евро, китайский юань не подходят, британский фунт, японская йена не годятся совсем. И швейцарская валюта тоже мало предсказуема», - рассказал собеседник НСН.