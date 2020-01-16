Экономисты призвали не бояться повышения доллара до 200 рублей
Экономисты Хазин и Ракша в беседе с НСН рассказали, почему рекордного падения российской валюты не будет.
После выступления в рамках экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме главы Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева СМИ вышли с заголовками: «Курс рубля упадет до 200 за доллар». Ведев на самом деле заявил, что Центробанк таргетирует инфляцию, а министерство финансов через бюджетное правило таргетирует обменный курс. Основной спрос на иностранную валюту предъявляет именно Минфин.
«Все участники рынка прекрасно понимают, что движение возможно лишь в сторону 200 рублей за доллар, а в сторону сорока – нет», - подчеркнул он. Ведев назвал это «опасной игрой в слабый рубль», которую поддерживает часть хозяйствующих субъектов.
В интервью НСН экономист Михаил Хазин пояснил, что может стоять за словами Ведева.
«Сейчас курс около 65 рублей, какие 200? Где это он увидел? Я не возьмусь это комментировать. Хотя… мне кажется, что это попытка двинуть рубль в сторону ослабления. Может быть это связано с коммерческими предложениями каких-то структур. Кроме того, какая будет политика у нового Минфина, это большой вопрос», - высказал свою позицию собеседник НСН.
В свою очередь, экономист Дениса Ракша, обсуждая с НСН слова Алексея Ведева, заявил, что СМИ вырвали слова из контекста.
«Какая глупость! Ведев не имел ввиду, что рубль непременно опустится до отметки 200 рублей за доллар. Шла теоретическая дискуссия о монетарной политике. Не нужно его слова воспринимать как прямое указание на то, что это будет реально. Это вырванная из контекста фраза, из этой мухи не стоит раздувать слона», - пояснил слова коллеги Ракша.
15 января курс доллара незначительно укрепился на фоне объявления об отставке российского правительства. За минуту до того, как появилась информация об уходе премьер-министра Дмитрия Медведева, доллар торговался по 61,4 руб., а через две минуты после этого ставки достигли 61,7 руб.
«ЦБ держит рубль в комфортном диапазоне, Ведев же как раз говорил о том, что регулятор может манипулировать курсом так, как ему удобно. Но ничто не указывает на то, что ЦБ хочет изменить ситуацию», - считает Денис Ракша.
Федеральный бюджет 2019 года верстался из расчетов, что базовая цена нефти составит $41,6 за баррель. Все экспортные доходы, получаемые сверх этой точки, согласно бюджетному правилу направляются в Фонд национального благосостояния. Для этого Центробанк закупает иностранную валюту, что позволяет стабилизировать курс рубля.
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