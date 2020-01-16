Экс-глава ЦБ призвал россиян не паниковать по поводу курса доллара
Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин заявил НСН, что повышенное внимание к курсу рубля к доллару является атавизмом, который живет в населении с 90-х годов.
После выступления в рамках экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме главы Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева СМИ вышли с заголовками: «Курс рубля упадет до 200 за доллар». Ведев на самом деле заявил, что Центробанк таргетирует инфляцию, а министерство финансов через бюджетное правило таргетирует обменный курс. Основной спрос на иностранную валюту предъявляет именно Минфин.
«Все участники рынка прекрасно понимают, что движение возможно лишь в сторону 200 рублей за доллар, а в сторону сорока – нет», - подчеркнул он. Ведев назвал это «опасной игрой в слабый рубль», которую поддерживает часть хозяйствующих субъектов.
Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин заявил НСН, что сценарий, согласно которому российская валюта упадет по отношению к американскому настолько сильно, маловероятен и фантастичен.
«Откуда взялась эта цифра? Откуда 200 рублей? Меня недавно спрашивали, а почему у нас доллар не 50 рублей? Я думаю, что тот остаток после исполнения бюджетного правила, который идет на рынок, будет сдерживать предложение и спрос на валюту в уже привычных рамках. Колебания возможны от 55 и до 65, может быть, до 75 рублей. Но вот скачкообразные изменения, тем более такое падение должно быть чем-то обусловлено. Он решил, видимо, несколько шокировать публику. Можно придумать любой катастрофический сценарий, но он должен быть чем-то обоснован, пока кроме общей фантазии, я тут ничего не вижу», - заявил он.
Собеседник НСН отметил, что позиция рубля по отношению к доллару не играет существенной роли для большей части населения. По его словам, людям гораздо важнее инфляция.
«Повышенное внимание к курсу рубля к доллару является каким-то атавизмом 90-х годов, когда курс использовался в качестве номинального якоря, устанавливалась некая привязка через коридоры. Это все жило довольно долго в нашей экономике, и, возможно, в силу привычки мы все еще почему-то ориентируемся на важность этого показателя. На самом деле наша экономика сегодня от этих курсовых соотношений достаточно изолирована. Те, кто активно работает на трансграничных трансакциях, включая торговлю, движение капитала. Остальные – те, кто ездят за границу, а их у нас очень немного – 5% или 7% населения имеют заграничные паспорта. Для остальных важна инфляция - покупательная способность национальной валюты», - объяснил экс-глава ЦБ.
Ранее сообщалось, что руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предположил, что для серьезного падения рубля должны совпасть несколько факторов: обострение торговой войны США и Китая, рецессия в экономике, крупный военный конфликт на Ближнем Востоке и падение цен на нефть.
Экономист Дениса Ракша, обсуждая с НСН слова Алексея Ведева, предположил, что СМИ неправильно интерпретировали слова Ведева. «Это вырванная из контекста фраза, из этой мухи не стоит раздувать слона», - сказал он.
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