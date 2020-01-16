Экс-глава ЦБ призвал россиян не паниковать по поводу курса доллара

После выступления в рамках экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме главы Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева СМИ вышли с заголовками: «Курс рубля упадет до 200 за доллар». Ведев на самом деле заявил, что Центробанк таргетирует инфляцию, а министерство финансов через бюджетное правило таргетирует обменный курс. Основной спрос на иностранную валюту предъявляет именно Минфин.

«Все участники рынка прекрасно понимают, что движение возможно лишь в сторону 200 рублей за доллар, а в сторону сорока – нет», - подчеркнул он. Ведев назвал это «опасной игрой в слабый рубль», которую поддерживает часть хозяйствующих субъектов.

Бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин заявил НСН, что сценарий, согласно которому российская валюта упадет по отношению к американскому настолько сильно, маловероятен и фантастичен.

«Откуда взялась эта цифра? Откуда 200 рублей? Меня недавно спрашивали, а почему у нас доллар не 50 рублей? Я думаю, что тот остаток после исполнения бюджетного правила, который идет на рынок, будет сдерживать предложение и спрос на валюту в уже привычных рамках. Колебания возможны от 55 и до 65, может быть, до 75 рублей. Но вот скачкообразные изменения, тем более такое падение должно быть чем-то обусловлено. Он решил, видимо, несколько шокировать публику. Можно придумать любой катастрофический сценарий, но он должен быть чем-то обоснован, пока кроме общей фантазии, я тут ничего не вижу», - заявил он.