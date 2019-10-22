Названы способы преодоления бедности россиян

В России уменьшается число наименее обеспеченных групп населения. По данным Росстата, о нехватке средств даже на еду сообщили во втором квартале этого года 0,7% опрошенных против 0,8% в прошлом отчетном периоде. Сократилось и количество семей, которым хватает денег только на еду, но недостаточно для покупки одежды и оплаты жилищно-коммунальных услуг. В первом квартале таких насчитывалось 15,2%, во втором — 14,1%. А доля домохозяйств, которым доходы позволяют оплачивать не только продукты питания, но и одежду выросла на 0,2% — до 49,4%. Кроме того, увеличивается доля семей, которым достаточно средств на еду, одежду и товары длительного пользования, но не хватает на покупку автомобиля, квартиры или дачи. В первом квартале таковых было 31,7% респондентов, во втором — 32,6%. 2,7% опрошенных заявили, что не отказывают себе ни в чем, ранее таких было 2,6%.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что эти данные говорят о сохраняющейся бедности в стране.

«Эти данные показывают, что трехпроцентное повышение реальных располагаемых доходов населения, которые Росстат представил не так давно, в значительной мере не обоснованы и перекрываются другими факторами. Это факторы возрастающей бедности или сохраняющейся бедности как массового явления в России», — считает экономист.

По мнению Колташова, проблема бедности может быть решена путем изменений государственной политики в сфере налогов.

«Являясь очень бедными и зарабатывая крайне мало, так, что хватает только на еду, одежду и коммунальные платежи, люди, тем не менее, платят 13-процетный налог. 30% отдают на социальное обеспечение, 20% с них берется при покупках — НДС, налог на имущество физлиц (он пока меленький, но растет в бешенном темпе). И, наконец, налог на автомобиль. Получается, что очень много денег люди отдают. Если бы эти деньги были в их кармане, то улучшили бы их положение. На эти деньги они смогут купить стиральные машины, мебель, недвижимость. Было бы хорошо, если бы молодые семьи получали налоговые льготы. Может, не в виде живых денег: средства могут накапливаться на покупку жилья на специальном счете», — считает собеседник НСН.