Половина россиян может позволить себе покупку только еды и одежды

Практически половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, однако сталкиваются с трудностями при покупке товаров так называемого длительного пользования. В частности, речь идет о бытовой технике и мебели, сообщает Ura.ru. Такие данные показало исследование Росстата, передает РБК.

Уточняется, что доля россиян, которые сталкиваются с такими материальными трудностями составила 49,4 процента. Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, была зафиксирована среди семей, которые состоят только из неработающих пенсионеров, а также многодетных и неполных семей.

Кроме того, есть и те, кто с трудом может позволить себе покупку одежды и оплату жилищно-коммунальных услуг. Этот показатель снизился на 2,6 процента с первого квартала прошлого года и составила 14,1 процента. По данным Росстaтa, россияне из нaименее обеспеченных групп нaселения aктивнее переходят в группы с более высокими доходaми.

Ранее Федеральная налоговая служба России заметила значительную разницу между официальными доходами россиян и их расходами. Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН объяснил, почему все усилия российских властей по выводу зарплат и тени не работают.

