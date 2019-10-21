Адаптировались. Миллиардеры в России будут богатеть еще 20 лет

По итогам первого полугодия 2019 года число долларовых миллиардеров в России увеличилось в полтора раза – с 74 до 110 человек. Об этом говорится в исследовании Credit Suisse Research Institute. Заметно подросло и количество долларовых миллионеров - со 172 тысяч до 246 тысяч человек.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью НСН заявил, что на росте благосостояния богатых россиян сказалась адаптация экономики с западных санкциям.

«Если судить по числу миллиардеров, по их состоянию, по крупному бизнесу в России – то санкции отнюдь не привели к их разорению или гибели, как класса. Наоборот, эта масса увеличилась, крупные состояния в России стали даже более распространены. Но, дело в том, что в целом российская экономика оказалась не сломлена санкционной политикой, наоборот, началась ее адаптация. И, видимо, в успехе этой адаптации и нужно искать одну из основных причин, почему долларовых миллиардеров стало больше», - сказал он.