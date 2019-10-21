Адаптировались. Миллиардеры в России будут богатеть еще 20 лет
Экономист Василий Колташов в эфире НСН предположил, что западные санкции сыграли на руку крупным собственникам в России.
По итогам первого полугодия 2019 года число долларовых миллиардеров в России увеличилось в полтора раза – с 74 до 110 человек. Об этом говорится в исследовании Credit Suisse Research Institute. Заметно подросло и количество долларовых миллионеров - со 172 тысяч до 246 тысяч человек.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью НСН заявил, что на росте благосостояния богатых россиян сказалась адаптация экономики с западных санкциям.
«Если судить по числу миллиардеров, по их состоянию, по крупному бизнесу в России – то санкции отнюдь не привели к их разорению или гибели, как класса. Наоборот, эта масса увеличилась, крупные состояния в России стали даже более распространены. Но, дело в том, что в целом российская экономика оказалась не сломлена санкционной политикой, наоборот, началась ее адаптация. И, видимо, в успехе этой адаптации и нужно искать одну из основных причин, почему долларовых миллиардеров стало больше», - сказал он.
Экономист также добавил, что санкции привели к «чуду» в отечественном сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности.
«В отличие от старой фритредерской политики, ориентированной на правила МВФ и ВТО, экономическая политика стала более классической, меркантильной, протекционистской. В этом режиме чудо произошло в аграрном секторе, который нарастил производство и экспорт – здесь могли появиться новые собственники. Чудо произошло и где-то в обрабатывающих сферах, по крайней мере, оно началось. И, в результате мы видим, что давление, которое должно было сломить российскую экономику, поставить на колени и крупных собственников, на самом деле привело к отрезвлению бюрократии, изменению экономического направления страны в абсолютно рыночных пределах. Это рыночная политика, просто она не либеральная, а более консервативная, что способствовало увеличению числа крупных собственников, и, видимо, их состояние будет еще расти в ближайшие 20 лет», - подчеркнул Колташов.
Согласно вышеуказанному исследованию, сейчас десять процентов самых богатых россиян контролируют 83 процента национальных активов. По данному показателю Россия обошла США (76 процентов) и Китай (60 процентов). Всего же суммарное состояние богатейших жителей планеты составляет 158,3 триллиона долларов – или 44 процента от всех мировых богатств.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Риелторы усомнились в обещанной ипотеке под 1%
- Путин и Макрон по телефону обсудили Сирию и Украину
- Жителям европейской части России пообещали резкое похолодание
- Жириновский призвал ввести в России многоженство
- Москалькова пожелала новому главе СПЧ успехов на ответственном посту