Формальный рост, реальный застой. Что означает заявление Медведева
Экономист в эфире НСН опроверг повышение благосостояние граждан России.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев считает, что экономическое состояние страны находится «в порядке». В частности, он заявил, что в РФ увеличивается объем промышленного производства и товарооборота, на хорошем уровне находятся макроэкономические показатели, наблюдается низкая инфляция Об этом премьер-министр рассказал в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям, сообщают РИА Новости.
Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в эфире НСН согласился с Медведевым, но только с формальной стороны подхода к экономике.
«Формально Дмитрий Анатольевич прав, если посмотреть на показатели роста ВВП - соответственно, профицит бюджета, накопление резервов - то, действительно, положение дел в российской экономике неплохое. По крайней мере, по основным макроэкономическим показателям мы смотримся очень сильно. Но это слабо коррелируется с благосостоянием граждан. Поскольку до этого времени реальные располагаемые доходы граждан снижались, а последнее повышение, которое было зафиксировано, вызывает очень большие сомнения в связи с тем, что оно, скорее всего, достигнуто только пересмотром методики.
"То есть реального улучшения не было, просто пересмотрели методику отсюда и результаты немножко улучшились"
Это достаточно характерная ситуация, потому что в России уже достаточно много лет экономика хоть и растет, но темпы остаются низкими. Такое поведение экономики называется стагнацией или застоем. А параллели в России с застоем очень сильные – и тогда, и сейчас формальная экономика растет, а благосостояние снижается», - сказал Хестанов.
При этом экономист отметил, что во всем мире пока неизвестно, как исправить такое положение вещей.
«Тот, кто найдет понимание, как из «количественного показателя перейти в качественный», сразу же получит Нобелевскую премию. Потому что, с одной стороны, основные подходы давно известны. Но с другой - никакой гарантии, что применение классических подходов принесет экономический рост, нет. То есть необходимо улучшать бизнес-климат, снижать регулятивные барьеры и со временем это конвертируется в какой-то рост. Но когда это будет, к сожалению, неизвестно», - заключил собеседник.
Ранее сообщалось, что рост российской экономики в 2020 году не превысит 1,5%, а в 2021 году - 2%. Такое заявление сделал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. По прогнозу правительства, рост ВВП РФ в 2020 году составит 1,7%, а в 2021 году достигнет 3,1%. В свою очередь Кудрин сообщил, что в будущем году прогноз покажет не более 1,5%, то есть на уровне потенциала экономического роста. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с НСН он заявил, что ни одна из подобных статистических выкладок не стала реальностью.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Долларовых миллиардеров в России стало еще больше
- Медведев обнаружил экономику России в добром здравии
- Телеведущий Владимир Соловьёв попал в Книгу рекордов Гиннесса
- В России может появиться методичка для жертв домашнего насилия
- Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях россиян