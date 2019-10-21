Формальный рост, реальный застой. Что означает заявление Медведева

Председатель правительства России Дмитрий Медведев считает, что экономическое состояние страны находится «в порядке». В частности, он заявил, что в РФ увеличивается объем промышленного производства и товарооборота, на хорошем уровне находятся макроэкономические показатели, наблюдается низкая инфляция Об этом премьер-министр рассказал в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям, сообщают РИА Новости.

Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в эфире НСН согласился с Медведевым, но только с формальной стороны подхода к экономике.

«Формально Дмитрий Анатольевич прав, если посмотреть на показатели роста ВВП - соответственно, профицит бюджета, накопление резервов - то, действительно, положение дел в российской экономике неплохое. По крайней мере, по основным макроэкономическим показателям мы смотримся очень сильно. Но это слабо коррелируется с благосостоянием граждан. Поскольку до этого времени реальные располагаемые доходы граждан снижались, а последнее повышение, которое было зафиксировано, вызывает очень большие сомнения в связи с тем, что оно, скорее всего, достигнуто только пересмотром методики.