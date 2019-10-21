Формальный рост, реальный застой. Что означает заявление Медведева

21 октября 201915:51
Саша Бусова

Экономист в эфире НСН опроверг повышение благосостояние граждан России.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев считает, что экономическое состояние страны находится «в порядке». В частности, он заявил, что в РФ увеличивается объем промышленного производства и товарооборота, на хорошем уровне находятся макроэкономические показатели, наблюдается низкая инфляция Об этом премьер-министр рассказал в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям, сообщают РИА Новости.

Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в эфире НСН согласился с Медведевым, но только с формальной стороны подхода к экономике.

«Формально Дмитрий Анатольевич прав, если посмотреть на показатели роста ВВП - соответственно, профицит бюджета, накопление резервов - то, действительно, положение дел в российской экономике неплохое. По крайней мере, по основным макроэкономическим показателям мы смотримся очень сильно. Но это слабо коррелируется с благосостоянием граждан. Поскольку до этого времени реальные располагаемые доходы граждан снижались, а последнее повышение, которое было зафиксировано, вызывает очень большие сомнения в связи с тем, что оно, скорее всего, достигнуто только пересмотром методики.

"То есть реального улучшения не было, просто пересмотрели методику отсюда и результаты немножко улучшились"

Это достаточно характерная ситуация, потому что в России уже достаточно много лет экономика хоть и растет, но темпы остаются низкими. Такое поведение экономики называется стагнацией или застоем. А параллели в России с застоем очень сильные – и тогда, и сейчас формальная экономика растет, а благосостояние снижается», - сказал Хестанов.

При этом экономист отметил, что во всем мире пока неизвестно, как исправить такое положение вещей.

Средний класс беднеет во всем мире

«Тот, кто найдет понимание, как из «количественного показателя перейти в качественный», сразу же получит Нобелевскую премию. Потому что, с одной стороны, основные подходы давно известны. Но с другой - никакой гарантии, что применение классических подходов принесет экономический рост, нет. То есть необходимо улучшать бизнес-климат, снижать регулятивные барьеры и со временем это конвертируется в какой-то рост. Но когда это будет, к сожалению, неизвестно», - заключил собеседник.

Ранее сообщалось, что рост российской экономики в 2020 году не превысит 1,5%, а в 2021 году - 2%. Такое заявление сделал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. По прогнозу правительства, рост ВВП РФ в 2020 году составит 1,7%, а в 2021 году достигнет 3,1%. В свою очередь Кудрин сообщил, что в будущем году прогноз покажет не более 1,5%, то есть на уровне потенциала экономического роста. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с НСН он заявил, что ни одна из подобных статистических выкладок не стала реальностью.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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