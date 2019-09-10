Экономист раскрыл обратную сторону исчезновения российского чистого госдолга

Впервые за последние пять лет чистый государственный долг России опустился ниже нуля, сообщает РБК со ссылкой на информацию Минфина и Центрального банка. Ликвидные активы федерального центра, регионов и внебюджетных госфондов стали больше госдолга в широком понимании. В теории Россия в состоянии погасить все долги с помощью депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках.

При этом за первое полугодие текущего года ВВП страны увеличился всего лишь на 0,7% в годовом выражении. Однако это не обязательно говорит о послаблении в развитии экономики, пояснил в эфире НСН руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов (слушайте аудио).

«Я бы не ставил знак равенства между накоплением резервов и неразвитием экономики, хотя бы потому что Китай умудрялся накапливать резервы и развивать собственную экономику. Здесь нужно развести. В случае с Россией, конечно, очевидно, что было бы неплохо часть золотовалютных резервов использовать для покупки, если не нового оборудования, то каких-то новых технологий, целых производств обрабатывающей промышленности, которые были поставлены в Россию, какие-то крупные проекты. Пускать, например, на восстановление машиностроения эти деньги, использовать для закупки новейшего оборудования, чтобы самим производить оборудование. Но это все в теории», — отметил экономист.