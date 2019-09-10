Экономист раскрыл обратную сторону исчезновения российского чистого госдолга
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества рассказал НСН, на что необходимо направить часть золотовалютных резервов страны.
Впервые за последние пять лет чистый государственный долг России опустился ниже нуля, сообщает РБК со ссылкой на информацию Минфина и Центрального банка. Ликвидные активы федерального центра, регионов и внебюджетных госфондов стали больше госдолга в широком понимании. В теории Россия в состоянии погасить все долги с помощью депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках.
При этом за первое полугодие текущего года ВВП страны увеличился всего лишь на 0,7% в годовом выражении. Однако это не обязательно говорит о послаблении в развитии экономики, пояснил в эфире НСН руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов (слушайте аудио).
«Я бы не ставил знак равенства между накоплением резервов и неразвитием экономики, хотя бы потому что Китай умудрялся накапливать резервы и развивать собственную экономику. Здесь нужно развести. В случае с Россией, конечно, очевидно, что было бы неплохо часть золотовалютных резервов использовать для покупки, если не нового оборудования, то каких-то новых технологий, целых производств обрабатывающей промышленности, которые были поставлены в Россию, какие-то крупные проекты. Пускать, например, на восстановление машиностроения эти деньги, использовать для закупки новейшего оборудования, чтобы самим производить оборудование. Но это все в теории», — отметил экономист.
По его словам, накопление резервов с одной стороны обезопасило российскую экономику, но также сказалось на ее развитии за счет снижения потребительского спроса.
«На самом деле, с одной стороны эти меры по увеличению резервов обезопасили российскую финансовую систему и даже в случае новой волны кризиса, очевидно, что нового дефолта не последует. И те, кто спекулируют на эту тему, просто спекулируют, потому что не может этого быть именно по финансово-техническим причинам. Но в то же самое время развитие экономики серьезно страдает, потому что достаточно слабый потребительский спрос, и вся государственная стратегия направлена на наращивание экспорта, но не расширение внутреннего потребления и восстановление производства, которое было бы ориентировано на внутреннее потребление, причем в значительной мере даже восстановление еще советской эпохи производства», — сказал собеседник НСН.
Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН предположил, что курс доллара вырастет до 70 рублей – это дело не столь отдаленного будущего.
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