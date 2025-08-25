Путин рассказал президенту Ирана о встрече с Трампом

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин на следующей неделе отправится в Китай с четырехдневным визитом

В ходе беседы российский лидер рассказал иранскому коллеге о своей встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске.

Также стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

«Путин и Пезешкиан условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ по телефону рассказал о своей встрече с американским колегой турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
