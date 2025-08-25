Путин рассказал президенту Ирана о встрече с Трампом
Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе беседы российский лидер рассказал иранскому коллеге о своей встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске.
Также стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
«Путин и Пезешкиан условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае», - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ по телефону рассказал о своей встрече с американским колегой турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает RT.
