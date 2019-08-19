Доллар дороже 70 рублей? Уже скоро!

Курс доллара в этот понедельник, 19 августа на торгах Московской биржи пробил отметку в 67 рублей. В середине дня американская валюта достигала отметки 67,02 рубля. В последний раз доллар преодолевал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро также подорожал до уровня 74,4 рубля. В целом с начала августа доллар и евро стали дороже на два рубля.

О причинах утраты позиций российским рублем НСН подробно писала на минувшей неделе. Одной из ключевых тому предпосылок эксперты называют намерение президента США ввести пошлины на все товары, импортируемые из Китая. Кроме того, Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за «дела Скрипалей» - это добавило давления на рубль.

Нынешний уровень курса рубля по отношению к основным валютам – далеко не предел, считает экономист Василий Колташов. В эфире НСН он высказал предположение, согласно которому, мы вновь увидим доллар дороже 70 рублей.

«Когда в декабре 2018 года мы видели 70 рублей за доллар, это был сигнал, что мы, скорее всего, увидим это еще раз. И вот мы сейчас приближаемся к этой отметке. Вполне возможно, что мы перейдет эту линию в 70 рублей за доллар и двинемся немного дальше. Опять же, все будет зависеть еще и от цен на нефть. Но в мировой экономике наметилось нечто явно большее, чем просто замедление роста. И это давит на российскую экономику. Одновременно с этим Центральный банк понимает, что он не может просто взять и резко повысить ключевую ставку, потому что тогда он оборвет кредитование. А кредитование – это то, на чем еще держится внутренний рост экономический. И в результате возникает ситуация, когда против роста доллара внутри страны не оказывается какое-то крупномасштабное сопротивление финансовых властей, и в правительстве и в Центральном банке. А, с другой стороны, мировой рынок оказывает давление на рубль».

Слабый рубль – это надолго, - предупредил Василий Колташов. По его словам, не исключено, что этой осенью доллар покажет еще более высокие уровни. Предположить, когда этот процесс остановится и каких конкретно высот достигнет курс доллара, сейчас крайне затруднительно. Но то, что при сложившейся конъюнктуре нам светит слабый рубль, сегодня поняли все, - заключил собеседник НСН.

