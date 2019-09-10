Чистый госдолг России ушел в отрицательную зону
Чистый государственный долг России впервые с 2014 года опустился ниже нуля, он ушёл в отрицательную зону. Об этом сообщает РБК. По данным издания, это стало возможным благодаря рекордным резервам, которые покрыли долг государства.
Отмечается, что «копить запасы на чёрный день» правительство заставили санкции и низкие цены на нефть, передает RT.
С середины 2019 года госдолг стал меньше, чем ликвидные активы, которыми располагает Россия. В частности, если бы РФ, например, захотела погасить все свои долги, то смогла бы это сделать только за счет депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках, отмечает РЕН ТВ.
Ранее экономисты в эфире НСН назвали «семечками» антироссийские санкции США.
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