Чистый госдолг России ушел в отрицательную зону

Чистый государственный долг России впервые с 2014 года опустился ниже нуля, он ушёл в отрицательную зону. Об этом сообщает РБК. По данным издания, это стало возможным благодаря рекордным резервам, которые покрыли долг государства.

Отмечается, что «копить запасы на чёрный день» правительство заставили санкции и низкие цены на нефть, передает RT.

С середины 2019 года госдолг стал меньше, чем ликвидные активы, которыми располагает Россия. В частности, если бы РФ, например, захотела погасить все свои долги, то смогла бы это сделать только за счет депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках, отмечает РЕН ТВ.

Ранее экономисты в эфире НСН назвали «семечками» антироссийские санкции США.







