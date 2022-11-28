«Ударит по биржам»: Как остановка заводов в Китае влияет на мировую экономику
Остановка производства и забастовки в Китае негативно влияют на глобальную экономику, биржи и рынки, заявил НСН Алексей Портанский.
Глобальная экономика отличается весьма глубокими взаимосвязями между различными секторами. Таким образом, негативное влияние потрясений в Китае на один сектор неминуемо затронет и смежные отрасли. Об этом НСН рассказал профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский.
Ранее стало известно, что завод Volkswagen и FAW в китайском городе Чэнду остановил производство. Также сообщается о протестах на заводе Apple, которые приведут к недостаче 6 млн iPhone Pro в этом году. Все это обусловлено антиковидными ограничениями, действующими в Китае, и ростом заболеваемости в стране. По мнению Портанского, события в Китае окажут серьезное негативное влияние на мировую экономику.
«Экономическая ситуация в Китае оказывает ощутимое воздействие не только на глобальную экономику, но и на крупнейшие биржи и рынки. В случае продолжения подобных инцидентов, безусловно, это воздействие будет отрицательным», — сказал Портанский.
Собеседник НСН отметил, в каких секторах негативное воздействие будет особенно сильным.
«Надо понимать, что взаимосвязи в глобальной экономике очень глубокие. Происходящее, как я уже сказал, будет сказываться на индексах бирж. Больно ударить это может, например, по автомобилестроению, крупнейшие биржи сразу это почувствуют. При этом изменения показателей коснутся не только автомобилестроения, но и смежных секторов, таких, как сталелитейное и химическое производства», — указал экономист.
В заключение Портанский назвал вторичным влияние событий в Китае на стоимость энергоносителей.
«В мире и так хватает причин, сильно повлиявших на цены на энергоносители. Например, мы ждем окончательного согласования потолка цен на нефть. Поэтому происходящее в Китае для рынка углеводородов будет уже второстепенным», — заключил он.
Ранее иммунолог Николай Крючков объяснил рост заболеваемости в Китае несвоевременным ослаблением антиковидной политики местными властями.
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