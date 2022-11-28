Китайские заводы начали останавливать производство из-за коронавируса
Ряд китайских заводов частично или полностью остановили производство из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщило агентство Reuters.
Так, прекратил работу завод Volkswagen-FAW в городе Чэнду. Кроме того, по словам представителя VW, остановлены две из пяти производственных линий в Чанчуне. Ему вторит гендиректор BMW Оливер Ципсе, отметивший, что заводы работают в обычном режиме, но офисные сотрудники перешли на удаленный режим работы.
Сообщается, что сейчас в стране COVID-19 заболевают более 30 тысяч человек в день. На фоне политики «нулевой терпимости» и драконовских мер правительства в Китае вспыхивают акции протеста. Акселератором демонстраций выступил пожар в жилом доме, вследствие которого погибли по меньшей мере десять человек — они не смогли выбраться из горящего здания из-за заблокированных выходов.
Бастуют и сотрудники завода по производству IPhone Foxconn Technology Group. Они недовольны условиями оплаты труда — выяснилось, что специалисты, работавшие в условиях жестких мер безопасности, получат обещанные деньги лишь в том случае, если проработают до марта 2023 года.
Ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков заявил, что протесты в Китае могут перерасти в массовые беспорядки и «второй Тяньаньмэнь», если власти страны не ослабят коронавирусную политику «нулевой терпимости». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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