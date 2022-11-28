«Нулевая терпимость!»: Китаю предрекли новый Тяньаньмэнь из-за драконовских антиковидных мер

Протесты в Китае могут перерасти в массовые беспорядки и «второй Тяньаньмэнь», если власти страны не ослабят коронавирусную политику «нулевой терпимости», заявил в интервью НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков.

Аналитики Goldman Sachs Group ранее предположили, что Китай может до апреля отказаться от политики «нулевой терпимости» на фоне начавшихся протестов из-за нового ужесточения ковидных ограничений.