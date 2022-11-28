«Нулевая терпимость!»: Китаю предрекли новый Тяньаньмэнь из-за драконовских антиковидных мер
В Китае может начаться крупнейший кризис с 1949 года, предположил в эфире НСН Кирилл Котков, вспомнив высказывания императора Александра II.
Протесты в Китае могут перерасти в массовые беспорядки и «второй Тяньаньмэнь», если власти страны не ослабят коронавирусную политику «нулевой терпимости», заявил в интервью НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков.
Аналитики Goldman Sachs Group ранее предположили, что Китай может до апреля отказаться от политики «нулевой терпимости» на фоне начавшихся протестов из-за нового ужесточения ковидных ограничений.
«Политика "нулевой терпимости" обошлась китайцам в сотни тысяч разведенных семей и психологическую фрустрацию десятков миллионов людей. Заигравшись в это, китайские власти попали в ловушку, из которой они, похоже, не знают, как выбираться. Если население поймет, что их просто обманывали три года, посмотрев, как там с коронавирусными ограничениями у соседей, - например, у Японии плотность населения намного выше, чем в Китае, но там не было таких драконовских мер, - власти рискуют получить Тяньаньмэнь-2, только не в одном отдельно взятом городе, а в десятках», - сказал Котков.
По его мнению, власти Китая могут пойти на уступки, следуя принципу российского императора.
«В отличие от локального протеста в Тяньаньмэне, здесь он может носить массовый характер. Это может привести к серьезнейшему внутриполитическому кризису с 1949 года. Как говорил Александр II: "Лучше отменить крепостное право сверху, пока оно само собой не начнет отменяться снизу". Если этот процесс вовремя не оседлать, это дело начнет отменяться снизу. Китайцы, конечно, очень послушный народ, но и у них не железное терпение. Если китайские власти не начнут постепенно, в течение нескольких месяцев все это отменять, они рискуют нарваться на очень серьезные проблемы», - заключил собеседник НСН.
При этом Котков отметил, что китайские власти изначально совершили ошибку, введя политику «нулевой терпимости» из-за давления Запада.
Иммунолог Николай Крючков ранее говорил НСН, что ноябрьская вспышка заболеваемости COVID-19 в Китае связана с несвоевременным смягчением антиковидных мер.
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