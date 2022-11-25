«Не вовремя ослабили хватку»: Иммунолог о всплеске заболеваемости COVID-19 в Китае

Ранее в Китае был зарегистрирован новый суточный антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса за период пандемии. За минувший день в стране зафиксировано 32943 случая, подавляющее большинство заразившихся болеют бессимптомно. Об этом сообщило агентство ТАСС. Крючков предположил, что резкий рост заболеваемости в Китае стал следствием ослабления антиковидных мер.

«Ранее власти Китая проводили весьма жесткую антиковидную политику, однако ослабили ее около месяца назад, насмотревшись на относительно благополучную ситуацию в других странах, в том числе, и в России, где почти полностью отменили меры защиты. Китай перестал отслеживать вторичные контакты, значительно реже стал требовать результаты ПЦР-тестов, стал объявлять более ограниченные локдауны. Это одна из причин. К тому же, сегодня в мире циркулируют весьма заразные штаммы коронавируса. Немаловажно и то, что Китай выбрал неудачный сезон для того, чтобы ослабить хватку, — перед уже традиционным зимним обострением заболеваемости», — сказал Крючков.

При этом медик отметил, что по сравнению с другими государствами ситуация в Китае остается благоприятной.

«Месяц-полтора назад показатели заражения в Китае были и вовсе мизерными. Скорее всего, официальные данные в Китае занижают, но, полагаю, в небольших масштабах. Если мы вспомним началом 2022 года, когда бушевала омикрон-волна, во многих странах регистрировалось по две-три тысячи случаев заболевания на миллион человек. В России этот показатель составлял 1800 случаев на миллион, в Израиле зашкаливал за 11000. А в Китае на протяжении этого времени регистрировалось меньше одного случая на миллион, в периоды обострений — не более пяти-десяти на миллион. Формально сейчас у них заболеваемость выросла в 30-40 раз, однако это все равно значительно меньше, чем сейчас официально в России», — указал он.

Иммунолог объяснил необходимость политики нулевой толерантности в Китае.

«Это очень густонаселенная страна, здесь службы здравоохранения не слишком развиты с учетом потребностей пандемии. Многие эксперты, правда, считают, что нулевую толерантность нужно отменять, но опыт Китая показывает обратное — из 600 миллионов случаев заболевания коронавирусом в мире на Китай приходится меньше 300 тысяч случаев. Это при том, что каждый восьмой житель планеты — китаец. Аналитики говорят, что Китай из-за своей политики получил меньший рост ВВП, но полагаю, если бы китайские власти пошли на поводу у экспертов, рост вовсе был бы минимальным. Так что эта политика хоть и не лишена издержек, но она очень разумная», — отметил Крючков.

Ранее Крючков призвал россиян вакцинироваться от COVID-19, так как именно вакцинация обеспечит коллективный иммунитет.

