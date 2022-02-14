Принуждение к «МИРу»: Экономист предрёк «тяжёлые времена» из-за войны и санкций
Боевые действия на Украине спровоцируют введение антироссийских санкций, а значит, повышение цен и падение рубля, рассказал «НСН» экономист Игорь Николаев.
Очень тяжёлые времена настанут для российской экономики в случае введения новых, более жёстких санкций против РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Их введение напомнит россиянам 90-е годы, предупредил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
«Российская экономика будет переживать очень тяжёлые времена. Это повлечёт практически мгновенный скачок инфляции, обесценивание рубля, падание производства, со всеми вытекающими последствиями. Россияне, естественно, почувствуют это через скачок цен и сильное снижение уровня жизни. Что такое быстрорастущие цены, многие ещё помнят по 90-ым годам. Поэтому, для большинства простых людей это будет тяжелый период», – предупредил эксперт.
При этом собеседник «Радиоточки НСН» признал, что российская экономика способна адаптироваться к различным потрясениям и, в том числе, введению возможных санкций.
«Это не значит, что всё сразу рухнет. Нет. Всё-таки российская экономика - это рыночная экономика. Кривая, косая, но рыночная экономика. А такая экономика отличается тем, что она умеет приспосабливаться, так как она более гибкая. Но экономические издержки будут очень тяжелыми», – заключил Николаев.
Говоря о возможных перспективах отключения России от международных платёжных систем и запрете проведения валютных операций, экономист признал, что такой перспективы нельзя исключать.
«Если раньше это могло бы показаться вообще невозможным, то сейчас ничего нельзя исключать. Но только лишь в обозримой перспективе, а сразу и краткосрочно, я думаю, что это вряд ли. Хотя бы по той причине, что никто не будет понимать – насколько тяжёлыми могут быть последствия таких шагов. Ну, а по мере развития ситуации, если она будет ухудшаться, то перспективы введения такого рода ограничительных мер станут более явными. Но возможно всё! В том числе и прекращение работы мировых платёжных систем. Это подтверждает и то, что о таких санкциях говорили и пытались сделать что-то альтернативное. Я имею в виду – платёжную систему «МИР». Она, конечно, далеко не может заменить мировые платёжные системы, но некая замена для расчётов внутри страны и ряде соседних государств – это возможно», – напомнил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что вступление России в войну в Донбассе - лишь один из трёх возможных сценариев развития событий.
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