Принуждение к «МИРу»: Экономист предрёк «тяжёлые времена» из-за войны и санкций

Говоря о возможных перспективах отключения России от международных платёжных систем и запрете проведения валютных операций, экономист признал, что такой перспективы нельзя исключать.

«Если раньше это могло бы показаться вообще невозможным, то сейчас ничего нельзя исключать. Но только лишь в обозримой перспективе, а сразу и краткосрочно, я думаю, что это вряд ли. Хотя бы по той причине, что никто не будет понимать – насколько тяжёлыми могут быть последствия таких шагов. Ну, а по мере развития ситуации, если она будет ухудшаться, то перспективы введения такого рода ограничительных мер станут более явными. Но возможно всё! В том числе и прекращение работы мировых платёжных систем. Это подтверждает и то, что о таких санкциях говорили и пытались сделать что-то альтернативное. Я имею в виду – платёжную систему «МИР». Она, конечно, далеко не может заменить мировые платёжные системы, но некая замена для расчётов внутри страны и ряде соседних государств – это возможно», – напомнил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что вступление России в войну в Донбассе - лишь один из трёх возможных сценариев развития событий.