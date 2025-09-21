Лавров: Россия не гонится за политическим эффектом «Интервидения»

Москва как организатор международного музыкального конкурса «Интервидение» не гонится за его политическим эффектом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По его словам, Россия заинтересована во взаимном культурном обогащении участников. Так дипломат отреагировал на снятие с конкурса участницы из США Vassy.

Ранее организаторы конкурса сообщили, что по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица VASSY не смогла выступить в финальном шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ИнтервидениеМИД РФСергей Лавров

