Стало известно, кого коснется октябрьская индексация зарплат

По ее словам, также мера коснется несколько категорий бюджетников. Соответствующим образом и пенсионерам силовых ведомств будут повышены пенсии.

Средний размер пенсий в РФ вырос на 350 рублей с начала года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

