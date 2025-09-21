Стало известно, кого коснется октябрьская индексация зарплат

В России индексация зарплат на 7,6% с 1 октября затронет военнослужащих и сотрудников других силовых структур, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елену Цунаеву.

По ее словам, также мера коснется несколько категорий бюджетников. Соответствующим образом и пенсионерам силовых ведомств будут повышены пенсии.

Средний размер пенсий в РФ вырос на 350 рублей с начала года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
