«Цель - напугать»: Экономист призвал россиян не паниковать из-за риска санкций

Последствия потенциальных санкций в случае военного конфликта между РФ и Украиной оценить сложно, так как страны Запада не указывают конкретные меры, а лишь запугивают Россию для достижения своих политических целей. Такое мнение выразил экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Власти Соединенных Штатов формируют списки россиян из числа экономической элиты на случай вторжения России на Украину. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CNN 13 февраля.