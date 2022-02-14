«Цель - напугать»: Экономист призвал россиян не паниковать из-за риска санкций
Санкции за вторжение на Украину, если оно все же произойдет, затронут каждую сферу экономической деятельности, но предсказать их масштаб сейчас невозможно, считает экономист Денис Ракша.
Последствия потенциальных санкций в случае военного конфликта между РФ и Украиной оценить сложно, так как страны Запада не указывают конкретные меры, а лишь запугивают Россию для достижения своих политических целей. Такое мнение выразил экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Власти Соединенных Штатов формируют списки россиян из числа экономической элиты на случай вторжения России на Украину. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CNN 13 февраля.
«Пакет санкций, который подготовлен, очень большой и разнообразный, на экономику в случае его введения он будет влиять в самых разных местах. Эффектов будет много. Двумя словами сказать, что будет с экономикой, практически невозможно. Кроме того, нужно понимать, что будут вводиться какие-то контрсанкции. Ситуация такова, что каждая из сторон абсолютно убеждена в своей правоте. Любые санкции со стороны Запада, в чем бы они ни выражались, будут встречены какими-то контрсанкциями со стороны России, хотя какими, мы не знаем. Строго говоря, мы даже не знаем, какими будут санкции Запада – они обозначили некий набор, но не сказали, в каком именно случае какие будут вводиться. А разные их сочетания произведут разный эффект. Прогнозировать, как именно они повлияют на экономику, невозможно», - уточнил Ракша.
Экономист добавил, что целью Запада является запугивание, а не реальное экономическое давление, и поддаваться этой панике нельзя.
«Ради этого всё и устраивается: Запад, по отдельности страны Евросоюза, США, хотят с помощью этих санкций напугать Россию и заставить ее отказаться от вторжения на Украину, которое является неочевидным, то есть Россия же всем объясняет, что мы не собираемся вторгаться. Вся эта игра с санкциями устроена таким образом, чтобы напугать и заставить отказаться от якобы имеющихся планов. На самом деле я бы вообще не стал сейчас рассуждать об экономических эффектах, потому что вся эта санкционная история чисто политическая. Пока что до экономики дело не дошло. Другое дело, что, чем бы ни закончилась ситуация с Украиной, санкции будут вводиться. Но в каких объемах и в какие сроки, мы не знаем, поэтому обсуждать их последствия преждевременно. Оценить вероятность санкций никак нельзя. Оценивать надо не ее, а вероятность боевых действий. А ее оценить невозможно. Вот Украина уже довела себя до истерики, и обычные граждане там начали понимать то, чего нет на самом деле. Давайте не будем делать то же самое у нас дома», - призвал он.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Запад начал «войну» против Украины.
«Все то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнерами: рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения — это равно мощнейшим санкциям», — написал парламентарий в Facebook.
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