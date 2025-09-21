Представитель Вьетнама назвал шоком свою победу на «Интервидении»
21 сентября 202501:01
Исполнитель из Вьетнама Дык Фук, который победил на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», заявил, что шокирован решением жюри, сообщает РИА Новости.
По словам певца, это является серьезным шагом в карьере и является для него большой честью. Дык Фук также высказался о певце Шаман, который представлял Россию. Ему очень нравится песня, с которой выступил артист.
Российский исполнитель попросил жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Дербенте горит многоэтажный жилой дом
- Медведева призвала ISU и МОК снять ограничения в отношении российских спортсменов
- Завершены работы на месте обрушения в московской школе
- Стало известно, кого коснется октябрьская индексация зарплат
- Лавров: Россия не гонится за политическим эффектом «Интервидения»
- Представитель Вьетнама назвал шоком свою победу на «Интервидении»
- Шаман попросил жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе
- Певица от США VASSY не смогла выступить в финале «Интервидения»
- Онколог назвала вейпы фактором риска развития рака легких у молодежи
- Участник «Интервидения» от Таджикистана пожелал жюри конкурса удачи
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru