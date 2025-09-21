Представитель Вьетнама назвал шоком свою победу на «Интервидении»

Исполнитель из Вьетнама Дык Фук, который победил на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», заявил, что шокирован решением жюри, сообщает РИА Новости.

Певица от США VASSY не смогла выступить в финале «Интервидения»

По словам певца, это является серьезным шагом в карьере и является для него большой честью. Дык Фук также высказался о певце Шаман, который представлял Россию. Ему очень нравится песня, с которой выступил артист.

Российский исполнитель попросил жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
