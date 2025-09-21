Медведева призвала ISU и МОК снять ограничения в отношении российских спортсменов

Фигуристка из России, чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева призвала в Telegram руководство Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) снять ограничения в отношении российских спортсменов.

Аделия Петросян выиграла отборочный к ОИ-2026 турнир в Пекине

Она заявила, что ISU и МОК необходимо включить здравый смысл и прекратить несправедливые ограничения в отношении спортсменов. Из РФ. Так спортсменка отреагировала на победу российской фигуристки Аделии Петросян.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала грандиозной победу Петросян в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

