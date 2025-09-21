Медведева призвала ISU и МОК снять ограничения в отношении российских спортсменов
Фигуристка из России, чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева призвала в Telegram руководство Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) снять ограничения в отношении российских спортсменов.
Она заявила, что ISU и МОК необходимо включить здравый смысл и прекратить несправедливые ограничения в отношении спортсменов. Из РФ. Так спортсменка отреагировала на победу российской фигуристки Аделии Петросян.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала грандиозной победу Петросян в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Дербенте горит многоэтажный жилой дом
- Медведева призвала ISU и МОК снять ограничения в отношении российских спортсменов
- Завершены работы на месте обрушения в московской школе
- Стало известно, кого коснется октябрьская индексация зарплат
- Лавров: Россия не гонится за политическим эффектом «Интервидения»
- Представитель Вьетнама назвал шоком свою победу на «Интервидении»
- Шаман попросил жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе
- Певица от США VASSY не смогла выступить в финале «Интервидения»
- Онколог назвала вейпы фактором риска развития рака легких у молодежи
- Участник «Интервидения» от Таджикистана пожелал жюри конкурса удачи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru