Завершены работы на месте обрушения в московской школе

В Москве спасатели завершили разбор завалов в ремонтирующейся школе, где после обрушения конструкций погибли двое рабочих, сообщает РИА Новости.

В Москве три человека пострадали при обрушении строительных лесов

В здании обрушились бетонные перекрытия. По факту случившегося следователи столичного главка СК РФ проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Ранее в школе во Владивостоке обрушилась часть потолка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
