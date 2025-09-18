При повышении НДС цены для покупателей вырастут на 1,5%, а бизнесу придется нарастить расходы на все 10%, рассказал директор центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин в разговоре с НСН.

Российское правительство рассматривает вероятное повышение налога на добавочную стоимость (НДС) с 20 до 22%. Об этом сообщает Reuters. Никитин оценил такую вероятность как высокую и отметил, кто пострадает в первую очередь.