«Скачок цен и падение спроса»: Кто заплатит за повышение НДС

Если правительство увеличит налоговые сборы, то придется нелегко всей экономике, а особенно рядовым гражданам, заявил НСН Кирилл Никитин.

При повышении НДС цены для покупателей вырастут на 1,5%, а бизнесу придется нарастить расходы на все 10%, рассказал директор центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин в разговоре с НСН.

Российское правительство рассматривает вероятное повышение налога на добавочную стоимость (НДС) с 20 до 22%. Об этом сообщает Reuters. Никитин оценил такую вероятность как высокую и отметил, кто пострадает в первую очередь.

«Повышение НДС представляется более чем реальным, приведет к разовому скачку цен (инфляции) примерно на 1,5%, которое ляжет на плечи граждан и на осуществляющие государственные закупки уровни бюджетной системы, и к отвлечению оборотных средств предприятий, которые будут вынуждены увеличить оборотный капитал, где-то за счёт заемных, а где-то за счёт собственных (пропорцию оценить сложно) средств примерно на 10% от объема капитала в его части, финансирующей уплату НДС поставщикам до момента получения от покупателей или из бюджета», — указал он.

Экономист добавил, что рост налогов приведет к классической экономической проблеме: люди станут меньше покупать, а дорогие товары начнут пропадать с полок из высокого НДС для производителя.

«Как в любой экономике, рост косвенного налога частично приведет к падению спроса и оттого производства в объемах, зависящих от эластичности спроса на конкретном рынке. В наименьшей степени это коснется спроса на базовые товары продовольственной корзины — там и ставка, вероятно, не изменится, и эластичность минимальна, хотя вторичный эффект, вызванный ростом цен на элементы себестоимости, будет иметь место», — отметил он.

Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев назвал НСН способ избежать повышения НДС.

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ПравительствоНДСНалоги

