Эстония полностью запретила покупку российского газа

Он напомнил, что в настоящее время в республике разрешены приобретение и импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), если он не используется в распределительной сети.

«После вступления в силу одобренной поправки, запрет будет распространяться и на газ, импортируемый вне распределительной сети», - уточнил Цахкна.

Министр добавил, что у участников рынка есть достаточное количество времени для реорганизации своей деятельности с учётом новых норм.

Ранее Цахкна заявил, что правительство Эстонии запретило ввоз в страну изобутана из России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

