Эстония полностью запретила покупку российского газа
Власти Эстонии одобрили полный запрета на покупку российского газа с 1 января 2026 года. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.
Он напомнил, что в настоящее время в республике разрешены приобретение и импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), если он не используется в распределительной сети.
«После вступления в силу одобренной поправки, запрет будет распространяться и на газ, импортируемый вне распределительной сети», - уточнил Цахкна.
Министр добавил, что у участников рынка есть достаточное количество времени для реорганизации своей деятельности с учётом новых норм.
Ранее Цахкна заявил, что правительство Эстонии запретило ввоз в страну изобутана из России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
