Россиянам объяснили, как делать уроки вместе с детьми
Выполняя домашнее задание с ребёнком родители должны понять причины возникновения этой потребности и направить свои усилия на их устранение. Об этом «ФедералПресс» заявила доцент Госуниверситета управления, кандидат психологических наук Светлана Гришаева.
Она отметила, что есть три пути выполнения домашнего задания с ребёнком. Можно либо решить всё за детей, либо заставить чадо сделать уроки через силу. Третий вариант - проявление спокойствия и заинтересованности.
По словам Гришаевой, главное - не отбить у ребёнка охоту и «не превратить выполнение домашних заданий в ежевечернюю экзекуцию для всей семьи».
«И, конечно же, выполнение домашних заданий не должно превращаться в систему, а остаться формой помощи при необходимости», – заключила эксперт.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов указал, что домашнее задание является основой учебного процесса в школах и помогает закрепить пройденный материал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист заявил, что Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве все заработанное
- Мощные иномарки подорожают на 2 млн рублей из-за повышения утильсбора
- Учитель: Заговорить на английском языке можно за два года занятий
- Россиянам объяснили, как делать уроки вместе с детьми
- Россия и Украина провели новый обмен телами погибших
- Россиянам намекнули, сколько продержатся старые цены на автомобили при новом утильсборе
- Глава Минстроя заявил, что в РФ не будут продлевать программу замены лифтов
- «Скачок цен и падение спроса»: Кто заплатит за повышение НДС
- В Госдуме призывавшему отключит интернет депутату предложили отдохнуть
- В России объяснили, как решить проблему с устаревшими лифтами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru