Россиянам объяснили, как делать уроки вместе с детьми

Она отметила, что есть три пути выполнения домашнего задания с ребёнком. Можно либо решить всё за детей, либо заставить чадо сделать уроки через силу. Третий вариант - проявление спокойствия и заинтересованности.

По словам Гришаевой, главное - не отбить у ребёнка охоту и «не превратить выполнение домашних заданий в ежевечернюю экзекуцию для всей семьи».

«И, конечно же, выполнение домашних заданий не должно превращаться в систему, а остаться формой помощи при необходимости», – заключила эксперт.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов указал, что домашнее задание является основой учебного процесса в школах и помогает закрепить пройденный материал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

