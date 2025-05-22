Нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса продлят до 2030 года
22 мая 202516:28
В России нулевая ставка НДС для гостиниц и других объектов размещения будет продлена до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, благодаря таким решениям укрепится развитие отрасли, а динамика получит дополнительный импульс.
«Это положительно отразится и на смежных сегментах, где много представителей малого и среднего бизнеса», - подчеркнул глава правительства.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости обнулить НДС на базовые продукты питания, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru