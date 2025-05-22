Нулевую ставку НДС для гостиничного бизнеса продлят до 2030 года

В России нулевая ставка НДС для гостиниц и других объектов размещения будет продлена до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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По его словам, благодаря таким решениям укрепится развитие отрасли, а динамика получит дополнительный импульс.

«Это положительно отразится и на смежных сегментах, где много представителей малого и среднего бизнеса», - подчеркнул глава правительства.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости обнулить НДС на базовые продукты питания, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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