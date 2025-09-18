Юрист заявил, что Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве все заработанное
Народный артист РФ Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну все накопления. Об этом сайту aif.ru заявил юрист певца Роман Кузьмин.
В 2019 году Саркисян взял взаймы у артиста и его супруги крупную сумму денег, однако возращать отказался, пишет RT.
По словам Кузьмина, речь идёт о деньгах, которые Газманов «всю жизнь зарабатывал, выступая на концертах».
«Размер суммы я не могу назвать, но могу сказать... это все его значительные накопления», — заключил он.
Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что обманувший певца Саркисян может отправиться в колонию на 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист заявил, что Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве все заработанное
- Мощные иномарки подорожают на 2 млн рублей из-за повышения утильсбора
- Учитель: Заговорить на английском языке можно за два года занятий
- Россиянам объяснили, как делать уроки вместе с детьми
- Россия и Украина провели новый обмен телами погибших
- Россиянам намекнули, сколько продержатся старые цены на автомобили при новом утильсборе
- Глава Минстроя заявил, что в РФ не будут продлевать программу замены лифтов
- «Скачок цен и падение спроса»: Кто заплатит за повышение НДС
- В Госдуме призывавшему отключит интернет депутату предложили отдохнуть
- В России объяснили, как решить проблему с устаревшими лифтами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru