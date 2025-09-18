Юрист заявил, что Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве все заработанное

Народный артист РФ Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну все накопления. Об этом сайту aif.ru заявил юрист певца Роман Кузьмин.

В 2019 году Саркисян взял взаймы у артиста и его супруги крупную сумму денег, однако возращать отказался, пишет RT.

По словам Кузьмина, речь идёт о деньгах, которые Газманов «всю жизнь зарабатывал, выступая на концертах».

«Размер суммы я не могу назвать, но могу сказать... это все его значительные накопления», — заключил он.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что обманувший певца Саркисян может отправиться в колонию на 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

