Мощные иномарки подорожают на 2 млн рублей из-за повышения утильсбора

Резкое увеличение налога на ввозимые автомобили поможет полулегальным продавцам и взвинтит цены, заявил НСН Андрей Ольховский.

Повышение утильсбора навредит легальным продавцам, а также приведет к росту цен на автомобили на два миллиона рублей, рассказал генеральный директор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский в разговоре с НСН.

С 1 ноября льготные ставки утильсбора сохранятся только для иностранных автомобилей мощностью до 160 л.с. Все, что мощнее, будет облагаться налогами в сотни тысяч и миллионы рублей. Спрос на автомобили из-за рубежа из-за этого вырос на 300% за неделю в преддверии изменения ставок утильсбора, пишет Baza. Ольховский назвал тех, кому выгодны повышения налогов.

Россиянам намекнули, сколько продержатся старые цены на автомобили при новом утильсборе
«Выиграют от новых условий те, кто занимается этим бизнесом полулегально. Те, кто пытается делать бизнес прозрачно, столкнутся с дополнительными сложностями, потому что у них есть обязательства перед поставщиками по заказам на несколько месяцев вперед. Значимого роста импорта в связи с анонсированными мерами по изменению методики расчета утильсбора не будет. Не имеет смысла привозить больше автомобилей, чем можно продать за 2 месяца. Главные итоги таких изменений — отказ от курса интеграции новых технологичных автомобилей на дорогах России. Иначе объяснить такой подход невозможно», — указал он.

Эксперт добавил, что изменения коснутся незначительного числа автомобилей, но это приведет к неожиданным переменам.

«Основные изменения по росту утильсбора коснутся пока что небольшого сегмента рынка, а рост конечной стоимости будет примерно плюс два миллиона рублей на единицу электрических автомобилей и гибридов. Это всего лишь порядка 8% от объема продаж. Скорее всего, по итогу таких нововведений клиенты опять начнут приобретать автомобили европейских брендов, потому что цены будут примерно на одном уровне», — заключил собеседник НСН.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев рассказал НСН, кто выиграет от увеличения утильсбора.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ИмпортТорговляАвтомобиль

Горячие новости

Все новости

партнеры