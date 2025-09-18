Повышение утильсбора навредит легальным продавцам, а также приведет к росту цен на автомобили на два миллиона рублей, рассказал генеральный директор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский в разговоре с НСН.



С 1 ноября льготные ставки утильсбора сохранятся только для иностранных автомобилей мощностью до 160 л.с. Все, что мощнее, будет облагаться налогами в сотни тысяч и миллионы рублей. Спрос на автомобили из-за рубежа из-за этого вырос на 300% за неделю в преддверии изменения ставок утильсбора, пишет Baza. Ольховский назвал тех, кому выгодны повышения налогов.