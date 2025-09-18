Мощные иномарки подорожают на 2 млн рублей из-за повышения утильсбора
Резкое увеличение налога на ввозимые автомобили поможет полулегальным продавцам и взвинтит цены, заявил НСН Андрей Ольховский.
Повышение утильсбора навредит легальным продавцам, а также приведет к росту цен на автомобили на два миллиона рублей, рассказал генеральный директор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский в разговоре с НСН.
С 1 ноября льготные ставки утильсбора сохранятся только для иностранных автомобилей мощностью до 160 л.с. Все, что мощнее, будет облагаться налогами в сотни тысяч и миллионы рублей. Спрос на автомобили из-за рубежа из-за этого вырос на 300% за неделю в преддверии изменения ставок утильсбора, пишет Baza. Ольховский назвал тех, кому выгодны повышения налогов.
«Выиграют от новых условий те, кто занимается этим бизнесом полулегально. Те, кто пытается делать бизнес прозрачно, столкнутся с дополнительными сложностями, потому что у них есть обязательства перед поставщиками по заказам на несколько месяцев вперед. Значимого роста импорта в связи с анонсированными мерами по изменению методики расчета утильсбора не будет. Не имеет смысла привозить больше автомобилей, чем можно продать за 2 месяца. Главные итоги таких изменений — отказ от курса интеграции новых технологичных автомобилей на дорогах России. Иначе объяснить такой подход невозможно», — указал он.
Эксперт добавил, что изменения коснутся незначительного числа автомобилей, но это приведет к неожиданным переменам.
«Основные изменения по росту утильсбора коснутся пока что небольшого сегмента рынка, а рост конечной стоимости будет примерно плюс два миллиона рублей на единицу электрических автомобилей и гибридов. Это всего лишь порядка 8% от объема продаж. Скорее всего, по итогу таких нововведений клиенты опять начнут приобретать автомобили европейских брендов, потому что цены будут примерно на одном уровне», — заключил собеседник НСН.
Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев рассказал НСН, кто выиграет от увеличения утильсбора.
