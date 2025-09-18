Глава Минстроя заявил, что в РФ не будут продлевать программу замены лифтов

По его словам, 2030 год является пределом для завершения программы и российские субъекты, намечающие соответствующие работы на 2028 год, не успеют их выполнить, сообщает RT.

«Следующего этапа продления не позволят наши международные обязательства в рамках Евразийского экономического сообщества», - заключил министр.

Ранее вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков заявил «Радиоточке НСН», что для решения проблемы с лифтами, прежде всего следует поднять уровень лифтового производства в России.

