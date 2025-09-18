Глава Минстроя заявил, что в РФ не будут продлевать программу замены лифтов
Российские власти не намерены после 2030 года продлевать программу по замене отслуживших 25 лет лифтов. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
По его словам, 2030 год является пределом для завершения программы и российские субъекты, намечающие соответствующие работы на 2028 год, не успеют их выполнить, сообщает RT.
«Следующего этапа продления не позволят наши международные обязательства в рамках Евразийского экономического сообщества», - заключил министр.
Ранее вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков заявил «Радиоточке НСН», что для решения проблемы с лифтами, прежде всего следует поднять уровень лифтового производства в России.
