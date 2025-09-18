Россия и Украина провели новый обмен телами погибших
18 сентября 202515:09
Россия и Украина провели новый обмен телами погибших. Как пишет РБК, об этом заявил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Он уточнил, что украинской стороне были переданы останки 1000 погибших военнослужащих ВСУ.
«России вернули тела 24 российских бойцов», - говорится в сообщении.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Киев отказался принимать обратно около тысячи пленных солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист заявил, что Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве все заработанное
- Мощные иномарки подорожают на 2 млн рублей из-за повышения утильсбора
- Учитель: Заговорить на английском языке можно за два года занятий
- Россиянам объяснили, как делать уроки вместе с детьми
- Россия и Украина провели новый обмен телами погибших
- Россиянам намекнули, сколько продержатся старые цены на автомобили при новом утильсборе
- Глава Минстроя заявил, что в РФ не будут продлевать программу замены лифтов
- «Скачок цен и падение спроса»: Кто заплатит за повышение НДС
- В Госдуме призывавшему отключит интернет депутату предложили отдохнуть
- В России объяснили, как решить проблему с устаревшими лифтами
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru