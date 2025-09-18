Россия и Украина провели новый обмен телами погибших

Россия и Украина провели новый обмен телами погибших. Как пишет РБК, об этом заявил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Песков заявил о паузе в обменах военнопленными между Россией и Украиной

Он уточнил, что украинской стороне были переданы останки 1000 погибших военнослужащих ВСУ.

«России вернули тела 24 российских бойцов», - говорится в сообщении.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Киев отказался принимать обратно около тысячи пленных солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

