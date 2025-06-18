«Детские книги во всем мире облагаются по минимальной ставке, либо совсем не облагаются НДС. И, конечно же, в условиях достаточно серьезного кризиса в детской литературе, я уверен, любая помощь со стороны государства скажется на развитие рынка. А рост рынка книг напрямую связан с ростом ВВП, потому что книги влияют на всю нашу жизнь. Скажем, например, нехудожественная литература помогает лучше развиваться, либо эффективнее строить свой бизнес, детские книги, соответственно, формируют более умных, креативных детей, более креативную и интеллектуально развитую нацию. И, соответственно, вложение в детскую литературу – это самое рентабельное вложение в будущее нашей страны», - подчеркнул гендиректор издательства "ЭКСМО".

По его словам, предложение Степашина не облагать детские книги НДС будет поддержано издательствами и магазинами.

«На детскую литературу сейчас приходится примерно 25% от всей книжной продукции, выпускаемой в России. Предложение, которое выдвинул Степашин, конечно, будет поддержано, и издателями, и книжными магазинами», - добавил Капьев.

Ранее Книжный союз отреагировал на предложение ввести квоты на детскую литературу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

