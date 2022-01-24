Экономист назвал условие роста курса доллара выше 100 рублей

По его словам, при запрете доллара в России и введении ограничений на ведущие банки, курс доллара может подняться выше 100 рублей. Ордов подчеркнул, что курс рубля значительно не изменится, если не будут введены подобные меры.

Ранее евро поднялся выше 88 рублей, а курс доллара превысил 78 рублей впервые с начала апреля 2021 года. Как отмечал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, обострение отношений России с Западом и НАТО может негативно повлиять на доллар. По его словам, сейчас следует покупать именно рубль, так как американскую валюту может ожидать обвал.

