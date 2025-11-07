Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз россиянам

Отмечается, что теперь россиянам нужно будет обращаться за визой для каждой поездки, «что позволит проводить более частую и тщательную проверку заявителей».

Как указала глава евродипломатии Кая Каллас, теперь к гражданам РФ, которые запрашивают визу для поездки в Евросоюз, будут применяться более строгие правила.

«Поездки и свободное перемещение по территории Евросоюза — это привилегия, а не нечто само собой разумеющееся», - подчеркнула она.

Ранее власти Германии ввели запрет на въезд в страну россиянам с небиометрическими загранпаспортами с 1 января 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

