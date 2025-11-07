Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз россиянам
Граждане России больше не смогут получать многократные визы для поездок в страны Евросоюза. Как пишет RT, об этом объявила Еврокомиссия.
Отмечается, что теперь россиянам нужно будет обращаться за визой для каждой поездки, «что позволит проводить более частую и тщательную проверку заявителей».
Как указала глава евродипломатии Кая Каллас, теперь к гражданам РФ, которые запрашивают визу для поездки в Евросоюз, будут применяться более строгие правила.
«Поездки и свободное перемещение по территории Евросоюза — это привилегия, а не нечто само собой разумеющееся», - подчеркнула она.
Ранее власти Германии ввели запрет на въезд в страну россиянам с небиометрическими загранпаспортами с 1 января 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 декабря
- Беременных женщин призвали избегать контактов с кошками
- Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз россиянам
- Какой хороший БАД: «Псевдопроизводителей» добавок оправдали спецификой производства
- В Госдуме призвали не торопиться с введением процедуры «охлаждения» сим-карт
- ВСУ оставили без электричества порядка 17 тысяч жителей Курской области
- Песков: Праздник 7 ноября потерял релевантность
- «Волосы встают дыбом!»: Блогеры призвали запретить каналы Mellstroy в России
- Песков назвал причину паузы в переговорах между Россией и Украиной
- Билли Новик: Джазовые лейблы в России создаются не для заработка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru