«Отлично, что каналы Mellstroy признали экстремистскими в Белоруссии, потому что сейчас идет очередной его флешмоб-челлендж, и волосы дыбом встают от того, что он заставляет делать людей. Когда его запретят в России? Я этим вопросом задаюсь уже много лет. Напомню, несколько лет назад он во время треш-стрима до неузнаваемости разбил лицо барышне, причем эти треш-стримы оплачивались, люди донатили. Национальная ассоциация блогеров обращалась в соответствующие органы, но в России этот блуждающий персонаж, раздающий квартиры и издевающийся над женщинами, не несет никакого наказания. Единственное наказание он понес как раз тогда, когда разбил лицо девушке в прямом эфире, — исправительные работы на полгода в качестве менеджера по закупкам и 50 тысяч рублей в пользу потерпевшей в качестве морального вреда. Что это за наказание? Допускаю, что у него есть некая “крыша”, потому что так беспредельничать просто невозможно. Но это уже вопрос не к нам — Национальная ассоциация блогеров при виде каких-то противоправных действий этого персонажа сообщает в надлежащие органы и представителям соцсетей, что он каким-то образом прорвался и туда», — сказала Берек.

Собеседница НСН также обратилась к поклонникам Mellstroy, которые порой готовы на неадекватные поступки.

«Хочется задать вопрос почитателям этого блогера — что привлекает вас в этом человеке до такой степени, что вы готовы пить собственную мочу, делать татуировки с его именем на лбу и на щеках и совершать прочие совершенно неадекватные действия? Что с вами происходит? В чем очарование этого человека, действия которого даже невозможно квалифицировать?» — возмутилась она.

Ранее председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил запрос в Генпрокуратуру, чтобы привлечь к ответственности треш-стримера, который в прямом эфире издевался над девушкой-инвалидом.

