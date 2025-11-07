Песков: Праздник 7 ноября потерял релевантность
Праздник 7 ноября, с исторической точки зрения, потерял релевантность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя предложение КПРФ снова сделать эту дату праздничной, он указал, что, прежде чем делать выводы, «следует получить мнение других фракций парламента».
«Но, с другой стороны, с пониманием можно и нужно относиться к позиции старшего поколения, которое всю жизнь этот праздник праздновало», - заключил представитель Кремля.
Ранее депутаты от КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о возврате 7 ноября статуса праздничного дня в России, сообщает «Свободная пресса».
