Песков: Праздник 7 ноября потерял релевантность

Комментируя предложение КПРФ снова сделать эту дату праздничной, он указал, что, прежде чем делать выводы, «следует получить мнение других фракций парламента».

«Но, с другой стороны, с пониманием можно и нужно относиться к позиции старшего поколения, которое всю жизнь этот праздник праздновало», - заключил представитель Кремля.

Ранее депутаты от КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о возврате 7 ноября статуса праздничного дня в России, сообщает «Свободная пресса».

