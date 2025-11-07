Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 декабря
Пенсия граждан, которым в ноябре 2025 года исполнится 2025 года, будет проиндексирована с 1 декабря. Об этом «ФедералПресс» заявил руководитель юридического отдела независимого профсоюза «Новый Труд» Сергей Довгаль.
Он пояснил, что фиксированная выплата к их страховой пенсии будет автоматически удвоена, она увеличится с 8 907,7 рубля до 17 815,4 рубля в месяц.
Эксперт отметил, что фиксированная выплата к пенсии в размере 8 907,7 рубля в месяц также будет автоматически назначена инвалидам I группы.
Также в декабре автоматический перерасчет пенсии с учётом всех пропущенных индексаций будет произведён в отношении работающих пенсионеров, которые уволились в ноябре.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
